Algérie: Ouargla - Ancrer la culture environnementale en milieu des jeunes et des enfants

Ouargla — Les participants à des journées d'information sur l'environnement et les clubs verts, ouvertes mercredi à Mégarine, dans la wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla), ont plaidé pour l'ancrage de la culture environnementale en milieu des jeunes et des enfants.

Les intervenants, représentants d'organismes et d'associations concernés par l'Environnement, ont mis en avant la nécessaire implication de tous les acteurs concernés par la question dans la promotion de la culture environnementale pour élever une génération imbue des valeurs protection du milieu.

Le directeur-délégué de la Jeunesse et des Sports de Touggourt, Abdelhay Ghougali a mis l'accent sur la formation des formateurs dans le domaine de la culture environnementale pour former des générations instruites dans le domaine, à travers l'ouverture des centres de formation et d'encadrement, ainsi que leur accompagnement par les secteurs concernés.

Il a ajouté que ces journées d'information viennent appuyer les efforts des secteurs de l'environnement et de la jeunesse dans la préservation de l'environnement consistant notamment en des initiatives de reboisement, de nettoiement des rues et des places publiques, la réalisation de fresques et de dessins muraux témoignant de leur civisme à l'égard de l'Environnement.

Mme. Faïza Hadjadj, spécialiste dans l'environnement, a mis en avant, dans sa communication intitulée "Culture environnementale et tâches ménagères", les différents modes d'exploitation des déchets ménagers, avertissant des dangers encourus de leur incinération, source de pollution.

Elle a, en outre, appelé à impliquer les jeunes et les enfants dans les initiatives de sensibilisation sur l'importance de la protection de l'environnement et l'explication des procédés de collecte et de recyclage des déchets.

Mise sur pied à la maison de jeunes "Amrani Tahar" à Mégarine sous le signe "Environnement propre et vert pour un avenir radieux et sain", cette manifestation de cinq jours prévoit également des communications et des ateliers de formation, en présence d'associations activant dans le domaine de l'environnement et les clubs verts relevant des établissements éducatifs.

Elle prévoit aussi des cours sur le recyclage des déchets, les modalités de création des clubs verts et les techniques de l'agriculture moderne.

Des actions de sensibilisation sur les dangers des incendies de palmeraies et de la déforestation, des rejets de déchets dans les lacs et plans d'eau pour préserver les zones humides, ainsi que la réalisation de fresques murales, figurent au programme de ces journées initiées par la direction-déléguée de la jeunesse et des sports, en coordination avec les directions déléguées de l'éducation, de l'environnement, de la conservation des forêts de Touggourt.