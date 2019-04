Burkina Faso: USSU-BF 2018-2019 - L'apothéose au stade municipal

Les rideaux retombent cet après-midi au stade municipal Issoufou-Joseph- Conombo sur la saison 2018-2019 de l'Union sportive des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF), avec la finale de football U15 garçons en apothéose.

Le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, Herman Yabré, a porté cette information aux journalistes hier, 24 avril, au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou.

Lancée depuis Bobo-Dioulasso par le Ministre des Sports et des Loisirs (MSL), Daouda Azoupiou, la saison 2018-2019 de l'Union sportive des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF), s'achève cet après-midi au stade municipal Issoufou-Joseph-Conombo avec la finale de football U15 garçons.

L'USSU-BF repart ainsi sur de nouvelles bases, après trois ans de léthargie. Selon le secrétaire général du Ministère des Sports et des Loisirs (MSL), Herman Yabré, elle entend aussi relever de nouveaux défis sportifs, humains et organisationnels.

«Le comité d'organisation mis en place par arrêté, est dirigé par les secrétaires généraux de trois départements ministériels que sont le ministère des Sports et des Loisirs, le ministère de l'Education nationale de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et le ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation», a-t-il mentionné.

La compétition a concerné sept disciplines que sont le football, le handball, le volleyball, le basket ball, l'athlétisme, le judo et la lutte.

Pourquoi seulement sept disciplines ? A cette question, Herman Yabré a répondu qu'il s'agissait des disciplines les plus pratiquées dans les établissements scolaires et universitaires.

«Avec le temps, nous allons intégrer d'autres disciplines sportives», a-t-il promis. Environ 18 887 licences traitées de 404 établissements ont été réparties dans 4 groupes d'âge.

Il s'agit des moins de 15 ans, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et les séniors des universités et grandes écoles. La compétition s'est déroulée en trois phases : régionale, zonale et les finales nationales.

La saison 2018-2019 de l'USSU-BF a mobilisé 250 000 millions FCFA. Pour rappel, la finale de football U15 garçons sera précédée d'un match de gala qui opposera une sélection du gouvernement à celle des élèves.

La cérémonie de clôture connaîtra également la présence de l'homme le plus fort du monde, Iron Biby. Elle débutera à partir de 14h au stade municipal Issoufou-Joseph- Conombo.