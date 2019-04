Burkina Faso: Nuit de la qualité et des innovations - Rendez-vous le 3 mai 2019 pour la 2e édition

Le comité d'organisation de la nuit de la qualité et des innovations a annoncé, au cours d'une conférence de presse, le mardi 23 avril 2019 à Ouagadougou, la tenue de la soirée de gala, le vendredi 3 mai 2019 dans la salle polyvalente du complexe de Ouaga-2000 sous le thème : «Démarche qualité et développement des secteurs privé et public».

Les personnalités économiques et politiques, les représentants et cadres d'entreprises engagées dans une démarche qualité, les professionnels de la qualité, et les start-ups sont conviés à la 2e édition de la nuit de la qualité et des innovations qui se tiendra le 3 mai 2019.

L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse, mardi 23 avril à Ouagadougou. Le thème retenu cette année est : «Démarche qualité et développement des secteurs privé et public».

Organisée par le Group IMPROVE, cette soirée de gala vise, selon le président du comité d'organisation, Gautier Raoul Béré, par ailleurs directeur général du Group IMPROVE, à révéler au grand public, les acteurs économiques publics et privés engagés dans une démarche qualité.

«La nuit de la qualité et des innovations a pour ambition de conduire les entreprises à plus de compétitivité, à faire du Burkina Faso un champion de la qualité et une zone d'éclosion des start-ups, et ainsi contribuer à attirer davantage les investisseurs», a-t-il expliqué.

A cet effet, un jury composé d'experts en management de la qualité, en économie d'entreprise et en communication d'entreprise a sélectionné les lauréats qui seront distingués sur la base de plusieurs critères.

Il s'agit de l'engagement dans la promotion de la qualité, de la contribution au développement du secteur privé et la pertinence de l'innovation. La catégorie «A» va récompenser quatre start-ups de jeunes entrepreneurs dans les domaines de l'agroindustrie, la santé, l'énergie et celui du numérique.

La catégorie «B» va reconnaître les mérites de trois entreprises dans la promotion de la qualité. Quant à la catégorie «C», elle va concerner les services publics ayant réalisé des innovations remarquables.

La dernière catégorie va primer trois personnalités qui soutiennent l'engagement qualité et contribuent au développement du secteur privé.

«Les prix sont composés d'un trophée et d'un diplôme de reconnaissance. Les start-ups bénéficieront en sus, d'une promotion dans le magazine Afriqa Normes», a précisé M. Béré.

La satisfaction des clients en ligne de mire

La nuit de la qualité et des innovations va offrir une rampe de lancement à des innovations de jeunes dans quatre domaines, dont l'agroindustrie.

Interrogé sur la définition de la notion de qualité, les membres du comité d'organisation ont expliqué qu'elle renvoie d'une manière générale à la satisfaction du client par les services ou les produits des entreprises publiques ou privées.

Selon le chef du département organisation et qualité de ONATEL SA, principal sponsor de cette édition, Téwendé Dayama, la qualité se base sur les valeurs défendues par une entreprise et déclinées par la suite en actions visant la satisfaction des clients et partenaires internes et externes.

Zacharia Traoré, un membre du jury, a souligné que la qualité a pris naissance au Japon afin de conquérir des parts de marché face à l'invasion des produits occidentaux.

Le président du comité d'organisation a lancé un appel aux acteurs économiques et aux clients afin de soutenir la nuit de la qualité et des innovations.

Il s'agit, selon lui, de soutenir l'adoption d'une démarche qualité à tous les niveaux afin de contribuer au changement qualitatif des habitudes de transformations socioéconomiques du Burkina Faso et de la sous-région.

Le patron du group IMPROVE a déclaré que la nuit de la qualité et des innovations vient en complément d'initiatives menées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat au niveau national et la communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre global de l'implémentation de l'infrastructure qualité dans les Etats-membres.

La nuit de la qualité et des innovations a été créée à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire du magazine «Afriqa Normes» en 2017. Ce magazine produit par le Group IMPROVE est diffusé sur les antennes de la RTB/Télé.