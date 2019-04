Cote d'Ivoire: Pâquinou dans le Gbêkê - Echos d'une célébration à Botro avec Amadou Koné

Le ministre des Transports , Amadou Koné a parrainé les festivités de l'édition 2019 de "Paquiinou dans le Gbêkê" les 21 et 22 avril . La cérémonie a eu lieu au stade de Botro.

Les fils et filles des tribus Satiklan et Gblô se sont donné rendez-vous pour célébrer la culture baoulé et la cohésion entre toutes les communautés résidentes.

Les festivités, placées sous le signe de la " fraternité" ont mis en exergue la splendeur du patrimoine culturel et touristique du département. Le stade de Botro a vibré au rythme du Goli, de l'Adjoss, de l'Adjémélé, de l'Ahoco et de la danse Gbo.

Amadou Koné, qui avait à ses côtés le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Somet, a appelé à consolider l'entente entre les communautés et les ressortissants de Botro et des quelques 140 villages du département.

« Pâquinou est une occasion pour tous ceux qui en ont les moyens, de venir fêter avec les parents.

Cette fête nous permet de nous revoir, de faire le point des projets de développement de nos villages et de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales», a dit le parrain.

Selon lui, les retrouvailles de Pâques ont pour enjeu d'apporter le développement au village. « Je souhaite que le thème de cette année, qui porte sur la fraternité, au sortir de ces festivités, contribue davantage à renforcer l'amour du prochain, la cohésion et l'entente », a recommandé Amadou Koné.

La présidente du comité d'organisation de l'événement, Rebecca Yao, a salué la présence du ministre Amadou Koné aux côtés de ses " parents" de Botro, de Diabo et de Languibonou pour leur réitérer son engagement à œuvrer pour le développement de la région.

« Nous espérons que cette première édition de Pâquinou dans le Gbêkê plantera les jalons de l'émergence de notre département et qu'elle scellera l'union définitive de tous ses fils et filles », a soutenu la commissaire générale de "Pâquinou dans le Gbêkê".

"Pâquinou dans le Gbêkê" à Botro, Diabo et Languibonou a également donné lieu à un parcours touristique, à des concours de mode et de beauté, à des jeux et à une compétition culinaire.

Le tournoi de foot ball Amadou Koné pour la promotion des valeurs a été remporté par l'équipe de Langbo Diabo. Antoinette Konan, l'une des icônes de la musique tradi-moderne ivoirienne, a offert une prestation de son répertoire musical aux populations venues.