Cote d'Ivoire: Fraternité Matin reçoit Anne Ouloto, ce jeudi

C'est dans le cadre de la stratégie gouvernementale de communication autour du Plan social du Gouvernement 2019-2020 que Fraternité Matin reçoit aujourd'hui Anne Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité comme invitée des rédactions.

Pendant environ deux heures d'horloge, Anne Ouloto sera face aux journalistes de Fraternité Matin - mais également des autres médias publics - pour débattre du thème « Assainissement et salubrité : acquis, défis et perspectives ».

Pour ce qui concerne la filière déchets, les discussions porteront sur divers points de la réforme. Ce sont notamment le cadre juridique et réglementaire, la fermeture de la décharge d'Akouédo et l'ouverture du Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossihouen.

Sur le même sujet, la ministre aura à apporter des réponses aux préoccupations des journalistes relativement à la nouvelle politique de gestion des ordures, l'impact de l'opération "Grand ménage" et les résultats de la mise en œuvre de la mesure d'interdiction des sachets plastiques.

La rencontre sera également l'occasion pour Anne Ouloto d'aborder les grands chantiers de son Département ministériel dont le projet de gestion intégré du bassin versant du gourou.

Dans le même ordre d'idées, le déguerpissement des zones à risque et la recolonisation des sites déguerpis feront l'objet d'échanges entre la ministre et les journalistes.

Sans oublier la nouvelle brigade de l'assainissement et de la salubrité et la politique de prévention des incendies. Anne Ouloto évoquera aussi les perspectives à court et moyen terme pour ce qui concerne les missions dévolues à son ministère.