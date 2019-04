Mali: Dr Boubou Cissé, un professionnel aguerri de la finance mondiale

Nommé ce lundi par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, Dr Boubou Cissé, économiste de formation, 45 ans, natif de Bamako, était ministre de l'Économie et des Finances depuis plus de trois ans, après avoir détenu le portefeuille de l'Industrie et des Mines entre 2013 et 2014.

Il est chargé de former « une nouvelle équipe gouvernementale dans l'esprit des conclusions des consultations » que le Président a eu à faire avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition.

Le Mali fait face à une dégradation de la situation sécuritaire, en particulier dans le Centre. Pour des observateurs, cette nomination de Boubou Cissé au poste de Premier ministre a surpris, tant son profil d'économiste est aux antipodes de celui de sécurocrate de son prédécesseur Soumeylou Boubèye Maïga.

« Un Premier ministre ne doit pas forcément être expert en tout, avoir des bagages de connaissance dans tous les domaines. Il va s'appuyer sur les membres de son gouvernement pour travailler sur ces volets de sécurité et défense », plaide l'un des proches de Boubou Cissé.

. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'université d'Aix-Marseille. Le natif de Tomikorobougou, un quartier de Bamako, est aussi diplômé en économie du développement (DEA) de l'université Clermont Ferrand, de même qu'il a fait des études supérieures en Allemagne et aux Émirats Arabes Unis.

Sa carrière professionnelle est tout aussi riche que son parcours gouvernemental. C'est en 2005 que Dr Boubou Cissé a débuté sa carrière d'économiste à l'international, plus précisément à la Banque Mondiale à Washington DC aux Etats-Unis.

Trois ans plus tard, devenu un professionnel aguerri de la finance mondiale, il va vite gravir les échelons et devenir un économiste principal et directeur de projet de la division du développement humain de la Banque mondiale.

Toujours au compte de l'institution financière mondiale, il occupera le poste de représentant résident au Nigeria et au Niger.

Il faut attendre le 8 septembre 2013, l'ère du président Ibrahim Boubacar Kéïta, pour le voir occuper un premier fauteuil dans le gouvernement du Premier ministre Omar Tatam Ly : celui du ministère de l'industrie et des mines.

L'année suivante, le 11 Avril 2014, avec l'arrivée de Moussa Mara à la Primature, Dr Boubou Cissé ne s'occupera plus que du ministère des mines. Le 10 janvier 2015, il sera reconduit au même poste par le Premier ministre Modibo Kéïta.

Dans le second gouvernement de Modibo Kéïta, constitué le 11 avril 2017, il sera nommé ministre de l'Economie et des Finances.

C'est ce fauteuil ministériel qu'il occupait jusqu'au départ du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga le jeudi 18 avril dernier.