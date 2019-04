Angola: Appel à une gestion rigoureuse au sein des FAA

Luanda — En vue d'assurer un usage de plus en plus rationnel des biens mis à disposition des Forces Armées Angolaises, le secrétaire d'Etat aux Ressources Matérielles et Infrastructures auprès du Ministère de la Défense a plaidé mercredi, à Luanda, pour l'adoption d'une gestion plus rigoureuse au sein des FAA.

Selon Afonso Carlos Neto, pour atteindre ces objectifs, l'Inspection générale avait la mission de contrôler, superviser et certifier l'administration correcte des ressources humaines, matérielles et financières mises à disposition des FAA et d'autres organes et services rattachés au Ministère de la Défense.

Intervenant à l'ouverture de la troisième Réunion méthodologique des organes d'inspection du secteur de la Défense nationale, le secrétaire d'Etat a souligné que cette rencontre de deux jours visait à faire le bilan des activités entreprises par le secteur pour l'obtention de meilleurs résultats et à corriger les éventuelles failles.