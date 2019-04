Algérie: 12 wilayas concrétisent des projets sur la protection du patrimoine culturel

Oran — Des projets dans le domaine de la protection et valorisation du patrimoine culturel dans 12 wilayas du pays ont été concrétisés, dans le cadre d'une convention entre l'Algérie et l'Union européenne, par 18 associations activant dans le domaine culturel au niveau national, a-t-on appris, mercredi au cours d'un séminaire à Oran, de la représentante de la mission de l'UE en Algérie, Amina-Mounira Laredj.

Ces projets, financés à la faveur de la convention entre le ministère de la Culture et l'Union européenne sont "importants et de qualité", a affirmé à l'APS Mme Laredj, en marge d'une rencontre consacrée aux résultats de projets d'associations financés au titre du Programme d'appui à la protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie, à laquelle ont assisté des représentants du ministère de la Culture et des experts.

Ce programme a profité à 18 associations qui ont réalisé différents projets inhérents au patrimoine matériel et immatériel dans 12 wilayas du pays, dont 5 associations d'Oran qui ont bénéficié de formations.

Les travaux ont été évalués par des experts, a indiqué Mme Laredj, également chargée de la coopération avec la mission de l'UE en Algérie, notant que chaque association a bénéficié d'une enveloppe de 60.000 euros d'un montant global estimé à 1 million d'euros pour préparer et concrétiser des projets visant à contribuer à la protection et à la valorisation du legs culturel algérien.

Ces associations ont été choisies sur les 45 ayant postulé suite à un avis d'appel pour propositions destiné à toutes les associations culturelles algériennes. La signature des conventions avec les associations bénéficiaires de financement a eu lieu en 2015.

Ce "séminaire de restitution" a constitué une occasion pour les participants d'exposer les résultats de différents projets concrétisés par les associations de protection du patrimoine et sa valorisation et d'ouvrir un dialogue entre acteurs, notamment les représentants d'associations, du ministère de la Culture et de Directions de la culture et experts, dans le but d'élaborer un bilan des travaux réalisés et formuler des recommandations.

Ayadi Saâdane, chargé de la coopération au ministère de la Culture, a appelé les Directions du secteur à coordonner avec les associations, tout en affirmant le soutien du ministère de la Culture aux associations pour la pérennité de leurs projets visant la protection et la valorisation du patrimoine et la réalisation de projets de développement et la promotion du tissu participatif de la société civile.