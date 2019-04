Angola/Cameroun: CAN /U-17 - L'Angola rate la finale

Luanda — L'équipe nationale de football n'a pas pu accéder à la phase finale des moins de 17 ans mercredi, à Dar-es-Salam (Tanzanie), après avoir perdu (0-0, 3-4 aux tirs au but contre le Cameroun, dans un match dans lequel Davide, isolé, a permis au gardien de but camerounais de défendre un but à la 89e minute du match.

Au temps réglementaire et de la prolongation, le match s'est terminé sur un score nul (0-0).

Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Andrade, Morais et Luvumbo, tandis que Cambuta et Abrantes ont raté leurs buts. Cependant, Mvoue, Ndongo, Noah et Amadou ont inscrits les buts pour le Cameroun.