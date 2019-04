Cote d'Ivoire: Consultations nationales de la société civile sur les ODD - Démarrage des préparatifs pour le rapport national, ce vendredi

Les consultations nationales de la société civile sur les Objectifs du développement durable (Odd) pour le rapport national volontaire (Vnr) démarrent, ce vendredi 26 avril 2019, à Abidjan.

L'information a été donnée, le 25 avril 2019, par la présidente de l'Initiative de la société civile pour les Objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire (Isc/Odd-Ci), Mme Rachel Gogoua au cours d'une conférence de presse, à m'hôtel Palm club, à Abidjan-Cocody.

« Ces consultations nationales se dérouleront à Abidjan et à Bouaké. Elles réuniront une soixantaine d'organisations qui prendront part aux consultations d'Abidjan les 26 et 27 avril 2019, à l'hôtel Ivotel », a indiqué Mme Gogoua.

Avant d'ajouter qu'à l'intérieur du pays, 55 autres organisations se réuniront à Bouaké dans la capitale de Gbêkê le 30 avril et le 1er mai 2019.

Selon elle, il s'agit à travers ces consultations de recueillir leurs avis, et surtout des informations et données nécessaires pour la rédaction sur les six (6) Odd choisis dans le cadre du Forum politique de haut niveau (Fphn) de juillet 2019, à New-York, aux Etats Unis.

Poursuivant, la présidente Gogoua a soutenu que c'est pour soutenir ce processus que l'Isc/Odd-Ci organise ces deux consultations nationales en synergie avec le Civil society for peacebuilding and statebuilding (Cspps).

A l'en croire, à l'issue de ces consultations, une synthèse sera faite pour être reversée au gouvernement afin d'alimenter les messages clés, mais aussi le rapport national volontaire (Rnv).

Rappelant que Fphn s'articule autour du thème : « Donner plus de pouvoir aux personnes et assurer l'égalité et l'ouverture à tous », Mme Gogoua a précisé que les Odd concernés sont le 4, 8, 10, 13, 16 et 17.

A cet effet, il faut souligner que les Odd offrent la vision d'un monde plus juste et plus prospère, pacifique et durable, dans lequel personne n'est laissé pour compte.

Il faut signaler que l'Odd4 porte sur l'éducation de qualité ; l'Odd8 le travail décent et la croissance économique ; l'Odd10 sur la réduction des inégalités ; l'Odd13 sur les mesures à la lutte contre les changements climatiques ; l'Odd16 porte sur la paix, la justice et des institutions efficaces ; l'Odd17 est relatif au partenariat pour la réalisation des objectifs.

A noter que les 17 objectifs de développement durable (ODD) et les 169 cibles qui y sont associées font partie du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui fixe des orientations aux politiques et aux financements au service du développement pour les 15 prochaines années.