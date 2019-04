Soudan: Le pays participe aux réunions des institutions financières arabes

Khartoum — Le Soudan participera aux réunions conjointes du Conseil des gouverneurs et des actionnaires des institutions financières arabes qu'aura lieu au Koweït le 25 avril.

Le sous-secrétaire du ministère de finance et de la planification économique, dirigeant de la délégation du Soudan aux réunions a affirmé que les réunions se tiennent chaque année au niveau des ministres arabes des finances et de l'économie afin d'évaluer la performance des institutions financières arabes en général, d'approuver leurs budgets annuels, leurs comptes définitifs, de réviser et de publier des décisions et directives sur la promotion de la performance desdits organes et institutions.

La délégation va également discuter avec le Fonds monétaire arabe (FMA) des possibilités offertes au Soudan de bénéficier du programme de financement du commerce.

il est à noter que, les institutions financières arabes comprennent le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), le Fonds monétaire arabe (FMA), la société arabe pour la garantie des investissements et le crédit à l'exportation, l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricoles (AAIDA), la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et le Conseil des ministres des finances arabes.