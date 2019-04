Madagascar: Ligue des champions - Il est temps de gagner pour JET Mada

Tsito a retrouvé tout son mordant lors des derniers matches de JET Mada.

La troisième journée de la Ligue des champions offre des affiches alléchantes à l'exception peut-être du très difficile déplacement du FC Ilakaka à Tsiroanomandidy dont le compteur est resté toujours à zéro. On retiendra ce duel au sommet entre JET Mada et AS Adema à Mahamasina.

Journée plus difficile en perspective pour le FC Ilakaka, la lanterne rouge de cette Ligue des champions D1. Maintenant qu'il va devoir affronter l'Ajesaia dans son antre avec un appétit d'ogre pour compenser ses deux matches nuls, on ne donnerait pas cher la peau d'Ilakaka.

Car pour l'Ajesaia, il va falloir maintenant gagner pour espérer recoller au peloton de tête. C'est aussi le cas de JET Mada qui affronte à Mahamasina l'AS Adema.

Tsito au top. Un match des retrouvailles car les deux équipes se trouvaient dans la même poule de Toamasina où elles se sont neutralisées après un match très tendu.

L'histoire retient toutefois que lors de ce match sur ce champ de patate appartenant aux militaires, JET Mada avait aligné son équipe réserve.

Mais au fil du match, l'Adema perdait aussi son capitaine et maître à jouer Jonah mais aussi le tour défensif Datsiry.

Autant alors dire que les deux formations vont se retrouver presque à armes égales. La seule différence réside plutôt sur la motivation car sur ce chapitre Tsito est d'un ton au-dessus depuis le moment où on lui a fait miroiter une sélection au sein des Barea. Il a atomisé Fosa Juniors en marquant le premier but et en offrant le penalty à son frère Tsiry. Il a encore marqué en coupe le week-end dernier devant Zanakala. C'est dire que l'attaquant de JET Mada a retrouvé la forme qu'il avait lors du dernier Cosafa Cup.

Zanakala fin prêt. La CNaPS, l'actuel leader au classement, aura encore l'opportunité de renforcer sa place face au 3FB de Toliara. Certes ce dernier va évoluer au Stade Maître Kira mais cela ne va pas empêcher les caissiers de ramener les trois points tant les hommes de Tipe Randriambololona affichent la grande forme comme l'attestent les quatre buts infligés aux Tamataviens de l'AS Fortior en Coupe.

On peut en dire autant pour Fosa qui va se déplacer à Ampasambazaha et qui part avec la faveur des pronostics. Enfin en théorie car sur le papier, on verra un Zanakala prêt à faire feu de tout bois.

Les hommes de Mamy Be tiennent à leur réputation et l'arrivée des Majungais va leur permettre de se remobiliser pour montrer à la face du monde qu'ils font désormais partie de l'élite malgache. Attendre et croire...