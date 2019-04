Madagascar: Evangélisation - Rija Rasolondraibe remet son « Mpamaky ranomasina »

Rija Rasolondraibe continue l'évangélisation par la musique.

Devenu une institution depuis des années, le spectacle de Rija Rasolondraibe fait bien des heureux. Cette année, le crooner a décidé de privilégier les inconditionnels de Tana

Après son succès notoire au Palais des Sports, lundi dernier, Rija Rasolondraibe assurera une fois de plus une soirée de louanges avec le « hopers » ce soir, au « Plazza » Ampefiloha. Toujours dans le cadre du « Mpamaky ranomasina tour », la soirée « afterwork » commencera à 19 h. Inspiré de la déportation d'Egypte, « Mpamaky Ranomasina » fait référence au Dieu délivreur. L'émoi toujours au rendez-vous autant que la conscientisation sur une vie motivée par l'essentiel. De même, ses autres chansons restent dans le même registre, à savoir, l'évangélisation, la célébration et la louange.

Déjà sur les lèvres des fans, « Mpamaky ranomasina » est déjà en phase de devenir un tube dans le monde de la musique évangélique si l'on se réfère à son succès durant son récent spectacle. Certains de ses nouveaux titres ont été entamés et accueillis chaleureusement. En effet, ce nouvel album est truffé de surprises musicalement parlant. Le chanteur privilégie le côté « slow variété » que l'on retrouve déjà sur ses titres comme « Vohay », « Finoana maharisika » ou encore « Hitokana ». Mais cette fois, la couleur « Made in Madagascar » est plus prononcée. Pour rappel, c'est dans un Palais des Sports et de la Culture quasi-plein que Rija Rasolondraibe a donné son premier spectacle de l'année en sa terre natale.

Rassemblant les adorateurs du Seigneur, mais aussi les amateurs de célébration, Rija Rasolondraibe et son équipe ont répondu au besoin de son public. Cris de joie, chansons en chœur... , la communion entre le crooner et ses fans a été palpable. Alternant les nouvelles chansons avec ses tubes, le répertoire a séduit plus d'un. Toujours à l'écoute du besoin de son public, Rija Rasolondraibe n'a pas lésé sur les anciennes chansons. Pendant les quatre bonnes heures de show, il a su compiler la majeure partie de ses succès. « Triaro », « Amoron'ny mandrakizay », « Ohatra ny ho tsara », « Miredareda... » ont fait le bonheur des spectateurs.