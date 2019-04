Madagascar: Musée de la Photo - De grands projets s'annoncent

Tous les six mois, l'équipe du Musée procède au renouvellement de sa programmation. Le 23 avril, un vernissage a eu lieu au Musée de la Photo à Anjohy. Une exposition sur le zébu et quatre nouveaux films sont désormais proposés au grand public.

Cédric Donck, président d'honneur et mécène du Musée, a ouvert la soirée de vernissage du 23 avril avec un court bilan de l'année 2018 et du premier trimestre de cette année. Il n'a pas hésité à exprimer sa joie par rapport au nombre de visiteurs au Musée: "depuis notre ouverture l'année dernière, plus de 13 000 visiteurs ont visité le Musée, dont 50% de jeunes". Cédric Donck continue son discours en annonçant que "le Musée ambitionne d'ouvrir des annexes à Majunga et à Fianarantsoa, pour que tous les Malgaches puissent bénéficier de leur patrimoine photographique et s'approprier de leur histoire".

L'événement, très chaleureux et convivial, a aussi été l'occasion d'une signature de convention de partenariat avec Orange Madagascar. Cette grande société a montré sa détermination à jouer le statut d'opérateur impliqué à des aspects de la vie socioculturelle du pays en contribuant financièrement au développement des projets du Musée. La deuxième partie de la soirée a été marquée par la présentation de la nouvelle programmation par Tsiory Randriamanantena, le responsable du Musée.

Cette nouvelle programmation comporte quatre films montés à partir de photographies, organisés dans des thèmes différents. Deux films sont consacrés aux grands personnages malgaches qui ont marqué les deux derniers siècles. Deux autres parlent des rituels de l'enfance et de la mort.

Une exposition authentique. La grande salle d'exposition du Musée est dédiée au thème " Zébu ». Tsiory Randriamanantena a expliqué que "ce grand animal à bosse occupe une place importante dans la culture malgache, il est symbole de puissance, de force, de fortune et de virilité". Il a ajouté que "le zébu tient une place très importante pendant les rituels ancestraux, car il est, par excellence, l'intermédiaire entre les vivants et les morts". L'exposition présente des photographies et des cartes postales anciennes généreusement mises à disposition par le CIRAD ainsi que les collectionneurs M. Gufflet et Luc Monteret.

Une exposition qui ne nous laissera pas indifférents et nous envoûtera de par sa fraîcheur et son authenticité.