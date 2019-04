Madagascar: Journée mondiale de la danse - La fête s'étend sur trois jours

Pourquoi se contenter d'une seule journée. L'idée fédératrice des danseurs d'étendre la célébration de la journée mondiale de la danse sur trois jours se concrétise enfin.

Le conseil international de la danse a instauré la Journée internationale de la danse en 1982. La date du 29 Avril a été choisie pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre le Créateur du ballet moderne. Depuis, la journée Mondiale de la Danse a été célébrée chaque année partout dans le monde. Madagascar se met sur le même diapason avec une bonne centaine de pays. L'association « Mpandihy Eto Gasikara » récemment fondée par les différents groupes de danseurs à Madagascar, organise un évènement spécial dédié à la danse pour une célébration mondial. Du 27 au 29 avril, carnaval, conférence, spectacles, ateliers et battle sont à l'ordre du jour.

« Mpandihy Eto Gasikara». La danse, sous toutes ses formes, existe à Madagascar et cela depuis de longues années. En 2017, le brusque départ de Rudi Rehava, danseur chorégraphe de la compagnie « Up The Rap », a produit un déclic pour la communauté de danseurs Malgaches. Pour chacun, l'expression « on travaille bien seul mais on va loin ensemble » a pris tout son sens à l'issu de ce fait malheureux. En effet, un grand nombre de danseurs Malgaches issus de différents styles de danse a exprimé le souhait de converger leurs efforts pour le développement de la Danse à Madagascar au moins une fois par an. En 2018, cette association de danseurs a pris le nom de « Mpandihy Eto Gasikara » et s'est fixé un objectif, marquer ensemble la journée mondiale de la Danse, le 29 Avril, sous la forme d'une chorégraphie collective tournée au Stade de Mahamasina et diffusée dans les réseaux sociaux ainsi que dans une émission consacrée à la danse sur une chaîne télévisée nationale. Près de 300 danseurs ont été présents pendant ce tournage. Cette année, l'association vise un projet plus ambitieux toujours autour de la période du 29 Avril à travers la mise en place d'un évènement dédié à la danse et d'une structure primaire de cette association. Passionnés, soyez aux aguets!