Madagascar: Loisirs - Le « Bar triathlon » revient à l'HDA

Les soirées karaoke font également la réputation de l'HDA.

Fin de semaine et week-end de fêtard au « Le Point d'Exclamation Lounge Bar » de l'Hôtel de l'Avenue avec le karaoke vendredi soir et le « Bar triathlon » samedi à partir de 16 h. De quoi sortir des sentiers battus et goûter à de nouvelles formes de loisirs. Pour le « Bar triathlon », il s'agit d'un parcours parsemé d'épreuves tout aussi amusant que nécessitant de l'adresse. Le but est d'animer et de pimenter les rencontres entre « potes » autour d'un verre. D'ailleurs, les groupes de jeunes adultes et collègues de travail sont les plus friands de ces rendez-vous au « Le Point d'Exclamation ».

La particularité des séances de karaoke à l'Hôtel de l'Avenue reste ses trois écrans géants sur lesquels sont diffusées les paroles des interprétations. Peu de lieux festifs offrent ce privilège dans la capitale. De plus, le panel de chansons est très varié. Y faire un tour serait une bonne idée pour conclure la semaine. Après deux semaines bien remplies, le mini festival de rock « Elevator », les prestations de Nytha et de Vayav entre autres, l'Hôtel de l'Avenue revient un peu sur les bases. Histoire aussi de démontrer, du côté des maîtres des lieux, que ce lieu huppé de la capitale est en train de devenir l'un des meilleurs spots de l'art musical antananarivien.