Mauritanie: Renforcement des capacités pour l'élaboration du Plan National d'adaptation au changement climatique

communiqué de presse

Nouakchott, Le 24 Avril 2019 — Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable de la Mauritanie organisent l'atelier de lancement du projet de renforcement des capacités pour l'élaboration du Plan National d'Adaptation financé par le fonds vert climat.

Créé en 2010 le processus des Plans Nationaux d'Adaptation (PNA) sous l'égide de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a pour objectif d'accompagner les pays à intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification sectorielle pour un développement durable.

"Je suis persuadé que la mise en œuvre de ce projet aidera tous les acteurs nationaux et renforcera leurs capacités dans le domaine d'accès aux données climatiques et leur partage y compris la collecte et l'analyse des données sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique," affirme Monsieur Madi Taleb, le Secrétaire General, représentant S.E.M. Amedi Camara, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la Mauritanie.

Les défis du changement climatique, de désertification et de perte de la biodiversité restent des défis réels à surmonter en Mauritanie d'où la nécessite de mettre en place un plan d'action pour les équilibres des écosystèmes naturels dans le pays.

« Notre pays s'est attelé très tôt à dynamiser sa performance en matière de gestion des questions prioritaires liées au changement climatique, notamment celles qui portent sur les impératifs de s'adapter aux péjorations climatiques, dans une approche qui allie optimisation des financements, anticipation et recherche de synergie au plan national," a rajouté M. Madi Taleb.

Le plan national d'adaptation s'inscrit dans le cadre des Contributions Prévue Déterminée au Niveau National de la Mauritanie à la Convention Cadre des National Unit Sure les Changement Climatiques (CCNUCC) dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique.

"Nous sommes tous confrontés à la nécessité de nous adapter au changement climatique. Les réalités de l'évolution des régimes pluviométriques et des phénomènes météorologiques extrêmes d'inondations et de sécheresses entraînent des pertes de vies humaines, menacent les moyens de subsistance et affectent les économies," a souligné M. Alex Forbes du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

A la fin de la mise œuvre de ce processus, le Plan National d'Adaptation devrait accompagner la Mauritanie dans l'atteinte de quatre objectifs principaux à savoir le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des institutions gouvernementales, des groupes vulnérables et des parties prenantes ; l'amélioration de la gestion, l'acquisition et la diffusion de données et d'informations sur les changements climatiques pour éclairer les interventions d'adaptation prioritaires pour le pays ; le développement d'une stratégie de financement de l'adaptation pour guider le financement du changement climatique à moyen et à long-terme ainsi que la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation du Plan National d'Adaptation à l'échelle nationale et locale.