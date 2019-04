Cote d'Ivoire: Assainissement et Salubrité / Anne Ouloto - "L'opération Grand ménage va passer à la vitesse supérieure"

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, veut aller plus loin dans l'amélioration du cadre de vie des populations ivoiriennes à Abidjan et sur l'ensemble du territoire national.

Dans une intervention au groupe Fraternité Matin ce jeudi 25 avril 2019, dans le cadre de la tribune d'échanges du groupe dénommée « Invité des rédactions », Anne Désirée Ouloto a fait savoir que l'Opération grand ménage qui est en cours dans le District d'Abidjan sera renforcée. « Elle va passer à la vitesse supérieure », a-t-elle indiqué.

La ministre livrait ainsi les nouveaux objectifs qu'elle assigne à son département en vue de répondre au mieux aux besoins des populations.

Ainsi, cette Opération grand ménage sera implémentée avec « une stratégie d'approche plus inclusive et plus offensive ». Il s'agira aussi de poursuivre l'éducation à la base et la sensibilisation au changement de comportement en vue de combattre les incivilités.

En termes de drainage, pour lutter efficacement contre les inondations, la représentante du gouvernement a annoncé la réalisation d'importants projets de drainage dans certains quartiers d'Abidjan, entre autres, à Cocody et à Yopougon.

Signalons que la ministre intervenait sur le thème: « Assainissement et salubrité: acquis, défis et perspectives ».