Maroc: Etonnantes révélation du Marocain Hakim Ziyech

Décisif dans le parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, le fantasque Hakim Ziyech attise les convoitises. La liste des prétendants est imposante et pourrait s'allonger.

Le Marocain est tout simplement fantastique depuis plusieurs saisons. Le MVP du dernier Championnat des Pays-Bas est un profil parfaitement calibré pour faire le bonheur des grands coachs. Excentré, cœur du jeu, une main à la place du pied gauche, Ziyech va très probablement quitter le navire ajacide.

L'international marocain vient dans une interview de revenir sur son parcours avec l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions mais aussi de donner beaucoup de détails assez intéressants sur lui et l'équipe. Hakim Ziyech a livré une longue interview au site officiel de l'UEFA. Brillant cette saison, le natif de Dronten est toujours en lice pour réussir un triplé Eredivisie-Coupe des Pays-Bas-Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam.

L'ailier revient d'ailleurs sur le parcours de son équipe en Ligue des Champions, compétition dans laquelle il réalise d'excellentes performances cette saison (15 matchs joués sur 16, 4 buts et 3 passes décisives).

Il évoque les demi-finales qui attendent les Ajacides face aux Spurs de Tottenham. Pour lui, « c'est du 50-50 ». « Nous sommes vraiment pressés de nous retrouver là-bas », lance-t-il, impatient. Interrogé sur la finale de la C1, il déclare qu'ils (les hommes d'Eric Ten Hag) « ne devraient pas se concentrer sur la finale pour l'instant, mais juste sur notre demi-finale ».

Il dévoile que son but préféré de la saison est celui qu'il a inscrit dans face au Real Madrid à lSantiago Bernabeu (en 8es retour, victoire 4-1 au Santiago Bernabeu). Et son plus beau souvenir, c'est le match retour contre la Juventus (victoire 2-1 à Turin et qualification pour le dernier carré).

Ces deux matchs d'anthologie sont les moments les plus forts de la saison du jeune joueur. « On a sorti deux grandes équipes, mais surtout, on a réussi de grandes performances », analyse Ziyech.

L'international marocain a aussi surpris en affirmant que l'adversaire le plus difficile pour lui, cette saison, fut le Benfica Lisbonne (éliminé en phase de groupes, victoire 1-0 à l'aller aux Pays-Bas, puis nul 1-1 au retour au Portugal).

Interrogé sur le secret de la réussite bluffant de l'Ajax en Coupe d'Europe, il met en avant la symbiose qui règne dans le groupe: « le collectif est sans peur. Nous faisons preuve de courage et nous jouons notre propre jeu ».

Il a ensuite été questionné sur son jeu et révélé être « un joueur imprévisible ». Il pense être « capable de créer à partir de pas grand-chose » mais aussi « aider l'équipe à défendre ».

Hakim Ziyech a ensuite dévoilé l'identité de ses idoles d'enfance: Ronaldinho et Zinédine Zidane. « Je les observais beaucoup lorsque j'étais petit, je me rappelle que quand j'avais 10 ans, je regardais leurs vidéos sur YouTube chaque jour », a déclaré le Lion de l'Atlas.