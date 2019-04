Afrique: Ligue des Champions - Convalescent, Khalil Chammam insiste à affronter le TP Mazembe

L'Esperance de Tunis veut à tout prix prendre une option lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Pour venir à bout du TP Mazembe pour cette première manche, les Sang et Or doivent compter sur l'ensemble de son effectif et surtout de ses cadres.

Raison pour laquelle, le capitaine de l'Espérance Sportive de Tunis Khalil Chammam, encore convalescent, est entrain de tout faire pour être prêt ce samedi en vue de la rencontre face au TP Mazembe.

Selon les nouvelles en provenance du Parc B, Khalil Chammam a repris les entraînements collectifs depuis hier 23 avril et sera donc opérationnel pour le match face au TP Mazembé en demi-finale aller de Ligue des champions.

Le capitaine des Sang et Or insiste pour disputer ce match, mais l'avis définitif du staff technique et médical ne devait être prononcé que demain.

D'un autre côté, le staff médical s'active pour remettre sur pieds, le défenseur axial, Mohamed Ali Yaâkoubi. Par contre, Anice Badri devrait déclarer forfait pour ce match.

Rappelons également que le gardien, Rami Jridi et le latéral gauche, Houcine Rabii ne seront pas convoqués en raison de leurs blessures.

L'Espérance de Tunis affrontera ce samedi le TP Mazembe en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce match aura lieu au stade de Rades.