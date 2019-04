Sénégal: Directions des sociétés nationales - Macky sert ses lieutenants et alliés

Après le gouvernement, le Chef de l'Etat, Macky Sall, sert ses lieutenants. En réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 24 avril 2019, il a promu plusieurs de ses proches à des postes de directeurs généraux de sociétés, dont d'anciens ministres et même d'anciens directeurs qui ont gagné des «galons». Et parmi les alliées en attente, Modou Diagne Fada, le premier servi, atterrit à la tête de la SONACOS.

Au titre des mesures individuelles du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 24 avril 2019 au Palais de la République, le Président de la République a nommé à des postes de directeurs généraux de sociétés nationales plusieurs de ses proches et alliées.

Ainsi, Abdoulaye Bibi Baldé, Economiste et ancien ministre de l'Environnement du Développement durable est nommé Directeur général de la Société Nationale «La Poste», en remplacement de Ciré Dia, Administrateur des Postes, qui est promu Président du Conseil d'Administration (PCA) de la Loterie nationale du Sénégal (LONASE).

L'ancien ministre de la Gouvernance territoriale, Yaya Abdoul Kane, titulaire d'un Doctorat en sociologie, est le nouveau Directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine Bâti de l'Etat (AGPBE).

Le patron du LDR/ Yessal, Modou Diagne Fada, titulaire d'une maîtrise en Sciences Naturelles, le premier allié servi, devient Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), en remplacement de Pape Allé Dieng, appelé à d'autres fonctions.

Pape Demba Biteye, Ingénieur électromécanicien, est nommé Directeur général de la Société nationale d'Electricité du Sénégal (SENELEC), poste vacant. (Voir par ailleurs).

El Hadj Mamadou Diao dit Mameboye, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des Services fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines, est nommé Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et Domaines, en remplacement de Mamadou Mamour Diallo.

Mme Aïssatou Ndao, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des Systèmes d'Information à la Direction générale des Impôts et Domaines, atterrit au poste jusque-là occupé par M. Diao.

Aboubacry Sow, ingénieur Agronome, précédemment Directeur général adjoint, est promu Directeur général de la Société nationale d'Aménagement des Terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal (SAED), poste vacant. Papa Demba Diallo, ingénieur télécom, précédemment Directeur exécutif du FONSIS, devient le Directeur général du Fonds Souverain d'Investissement Stratégiques (FONSIS), dont l'ancien Dg ; Ibrahima Kane, est porté à la tête d'Air Sénégal.

Toujours au titre des nominations, Alpha Bocar Baldé, Ingénieur agronome, prend le poste laissé vacant par l'actuel ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé, à la Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI).

Abdoulaye Sow, administrateur civil, vice-président de la FSF, succède à l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne, à la tête du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). Birame Faye, diplômé en Management, est nommé Directeur général de l'Agence Sénégalaise de Sécurité de Proximité (ASP), en remplacement de Papa Khaly Niang.

Mme Aby Seye, Urbaniste, Docteur en Démographie, est nommée Directeur du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), poste vacant. Aussi Bassirou Samba Niasse, Mamoudou Niang et Bassirou Soumaré deviennent respectivement Secrétaire général, Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement et Directeur des Ressources humaines du ministère des Finances et du Budget.