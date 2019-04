Maroc: L'appel du Secrétariat provincial de l'USFP pour la défense des droits et libertés en Espagne

Le Secrétariat provincial de l'USFP en Espagne a lancé un « appel pour la défense des droits et des libertés » dans lequel il a fustigé « la campagne propagandiste des partis d'extrême droite en Espagne qui a montré malheureusement de l'indulgence envers la prolifération du discours de la haine et de la xénophobie à l'encontre des droits des migrants et des minorités dans une société habituée au respect des valeurs du vivre-ensemble ».

Les militants ittihadis en Espagne ont mis en garde contre la montée de ce discours de haine et ont souligné qu'il est inadmissible de «ne pas tenir compte de cette menace de l'extrême droite qui incite à la haine raciale contre les libertés et les acquis, menace de fermer les mosquées et les associations, incite contre les droits de la citoyenneté sur la base des valeurs d'égalité et des principes de coexistence et se montre hostile aux valeurs de tolérance, de respect des différences, de diversité culturelle et de pluralisme politique".

La même source a également souligné que "la réponse possible et appropriée à ce défi consiste à se prémunir contre le mal auquel nous sommes tous exposés si nous faisons montre d'indifférence face au défi de la droite raciste. Par conséquent, assumer la responsabilité exige aujourd'hui une mobilisation tous azimuts pour défendre les droits et les libertés."

Le Secrétariat provincial du parti de la Rose en Espagne a appelé les citoyennes et citoyens d'origine marocaine à "prouver leur adhésion au droit de vivre dans une société garantissant la justice sociale à tous, quels que soient leur langue, leur couleur et leur sexe et garantissant l'égalité et les droits des individus et des groupes». Et de conclure : «Si voter pour le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) n'est qu'une option électorale parmi d'autres, pour beaucoup voter en faveur du PSOE est plus qu'une nécessité; il s'agit d'un appel du devoir pour protéger les droits des migrants et des minorités et de préserver leurs acquis ».