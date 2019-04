Sénégal: Le maire de Ouakam Salue l'implantation de la "Tour des Mamelles" dans sa commune

Dakar — Le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo, a salué jeudi l'implantation de la "Tour des Mamelles" dans sa commune, estimant qu'elle constitue la réponse directe à la problématique du financement de la politique de la ville.

"L'implantation de cette Tour dans notre commune constitue la réponse directe à cette problématique puisqu'elle relèvera de façon qualitative et quantitative l'offre en infrastructures de qualité dans le département de Dakar", a-t-il notamment dit, lors de la pose de la première pierre de la "Tour des Mamelles".

Selon lui, Ouakam attend beaucoup des retombées de ce projet mais aussi et surtout d'une collaboration beaucoup plus directe avec la caisse des dépôts et consignations pour ses projets d'envergure.

"Elle (la Tour des Mamelles" contribuera, de façon certaine, aux côtés du Monument de la Renaissance Africaine et des autres infrastructures telle que l'usine de dessalement, à faire de notre commune l'une des plus attractives et plus viables sur le plan culturel et économique", a souligné M. Diallo.

Ainsi, il a exhorté toutes les populations de Ouakam à "une collaboration citoyenne avec les acteurs et promoteurs de cet important projet pour les populations dakaroise".

Le site de 3264 mètres carrés devant abriter la future bâtisse du projet immobilier de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) est situé à l'entrée des Almadies sur la route de Ngor, à quelques mètres du monument de la Renaissance Africaine.