Afrique de l'Ouest: La FAO ouvre un Bureau régional à Dakar

Dakar — Le directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), José Graziano Da Silva, a procédé jeudi à l'inauguration dans la capitale sénégalaise d'un bureau régional de cet organisme onusien, a constaté l'APS.

Ce bureau sous régional appelé à "appuyer" et à "coordonner" les activités de l'organisation en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans une "politique de décentralisation et de rapprochement" de la FAO aux populations auxquelles elle apporte appui et assistance, a expliqué Gouantoueu Robert Guei, jusque-là représentant de l'organisation au Sénégal.

Avec la mise en service d'un bureau sous régional dans la capitale sénégalaise, il aura désormais en charge la coordination des activités de la FAO en Afrique de l'Ouest.

Le bureau implanté à Dakar jouera un rôle d'interface entre les institutions sous régionales d'intégration en Afrique (CEDEAO, UEMOA, CILSS), les organisations pastorales et agropastorales et les bureaux régionaux et sous régionaux du système des Nations-Unies, a indiqué Dr Guei.

"Dans sa composition pluridisciplinaire, le bureau devrait permettre de déterminer, planifier et mettre en œuvre les activités prioritaires de la FAO en Afrique de l'Ouest", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'ouverture de ce bureau est également guidée par le souci de renforcer la présence de la FAO dans la sous-région et ainsi lutter plus efficacement pour la réussite de l'objectif "faim zéro"' en Afrique de l'Ouest.