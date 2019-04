Burkina Faso: Visite du chef de l'Etat à Abu-Dhabi - Un séjour «fructueux», selon le président Kaboré

Au terme de sa toute première visite d'amitié et de travail à Abu-Dhabi, les 24 et 25 avril 2019, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a dressé un bilan satisfaisant de son séjour émirati.

C'est un séjour «bref mais intense et fructueux» que le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a effectué les 24 et 25 avril 2019 à Abu-Dhabi aux Emirats arabes unis.

Au terme de cette première visite d'amitié et de travail à l'invitation de son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu-Dhabi, le chef de l'Etat a tiré un bilan «très satisfaisant».

La rencontre qu'il a eue, dès son arrivée, avec le prince, a-t-il dit, a permis de faire le point de la coopération entre les pays.

«Nous avons pris l'engagement de consolider cette coopération. Les Emirats arabes unis, à travers le Fonds d'Abu-Dhabi, ont déjà participé à des projets emblématiques au Burkina Faso comme la réalisation du barrage de Samendéni et des routes.

A cela, il faut ajouter l'aménagement d'une pleine de 1 800 ha en cours d'étude et son Altesse a pris l'engagement de nous accompagner pour la réalisation de ce projet», a soutenu le président du Faso.

L'appui aux Petites et moyennes entreprises (PME) burkinabè en vue de favoriser la création d'emplois et de richesses chez les femmes et les jeunes a également été au menu du séjour du président.

A l'entendre, une mission émiratie sera dépêchée au Burkina Faso la semaine prochaine pour discuter de la question.

«Un engagement à minima a été pris pour 10 millions de dollars. Si les choses fonctionnent bien, nos partenaires s'engageront un peu plus dans ce processus», a dit Roch Marc Christian Kaboré. La mission, a-t-il poursuivi, discutera aussi de l'accompagnement d'Abu-Dhabi au projet d'appui aux startups.

Par ailleurs, le Burkina Faso bénéficiera d'un soutien sur la base d'une proposition qu'il fera parvenir «incessamment» aux Emirats arabes unis, en termes d'appuis concernant l'éducation et dans le cadre de la gestion des déplacés du terrorisme et des crises sociales, foi du chef de l'Etat.

En somme, a-t-il relevé, le point de la situation du Burkina Faso a été fait et des documents ont été remis aux premières autorités émiraties au titre des besoins d'appuis et d'équipements des Forces de défense et de sécurité (FDS) burkinabè.

Attirer les investisseurs émiratis

En tant que président en exercice du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré a remercié les Emirats arabes unis pour les 30 millions de dollars mis à la disposition de la Force conjointe dont 10 millions déjà décaissés.

«Nous avons précisé que les contacts seront pris, en liaison avec le commandant en chef des Forces et le Secrétariat permanent du G5 Sahel, pour que le reste du décaissement soit une réalité en vue d'acquérir du matériel, étant donné que les moyens dont nous avons besoin ont été identifiés et les coûts connus», a-t-il fait savoir.

Lors de son séjour, le président Kaboré a également eu une séance de travail avec le Fonds d'Abu-Dhabi pour le développement au terme de laquelle une convention de financement de l'électrification rurale dans 42 localités des régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun a été signée.

«Le directeur du Fonds a exprimé toute sa disponibilité, étant donné que c'est son Altesse qui préside les instances du Fonds, pour que les dossiers du Burkina soient examinés avec bienveillance», a-t-il confié.

La visite d'amitié et de travail a également conduit le président burkinabè et sa délégation au Monument des martyrs (Oasis de dignité) où il a déposé une gerbe de fleurs à leur mémoire, et à la Grande mosquée d'Abu-Dhabi.

Il reste, selon lui, un travail sur la ratification d'un accord sur la coopération aéronautique (déjà signé) et sur un deuxième accord concernant la protection des investissements et la non-double taxation.

Ce dernier dossier, a précisé le président du Faso, fera l'objet de discussions dans les prochains jours, entre les ministères en charge des affaires étrangères et celui des finances des deux pays, «afin d'ouvrir la voie à des investissements du secteur privé émirati dans notre pays».

«J'ai également reçu des hommes d'affaires et cette première visite officielle, bien que brève, a été efficace.

Nous avons été reçus en tant que frères et amis des Emirats, avec la porte ouverte à appuyer nos requêtes que nous ferons pour le financement dans différents domaines», a-t-il conclu.