Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Congo et la FAO lancent un programme de lutte contre les maladies d'origine animale

Le projet « Une seule santé » repose sur le fait que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale soient liées. D'après les partenaires onusiens, il est essentiel d'aborder les approches de ces questions sanitaires.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a organisé, le 24 avril à Brazzaville, un atelier régional dans le but d'améliorer la collaboration entre les systèmes de santé animale et humaine, à l'échelle nationale et internationale.

En effet, le Congo, à l'instar des pays de la sous-région, n'est pas exempt des crises sanitaires liées à des maladies d'origine animale, à savoir la grippe aviaire hautement pathogène, la maladie à virus Ébola, la Corona virus du syndrome respiratoire, la rage, la variole du singe.

En raison de la faiblesse des systèmes de prévention, de détection et de réponse à ces menaces de la santé publique, l'approche « Une seule santé » trouve tout son intérêt dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

La représentante résidente de la FAO au Congo, Suze Percy Filippini, tente de mobiliser tous les acteurs concernés. « L'institutionnalisation et l'opérationnalisation de l'approche "One health" est une occasion idéale pour les principaux partenaires au niveau national, régional et mondial, d'examiner et d'analyser des menaces comme la résistance aux antimicrobiens, les zoonoses, les maladies d'origine alimentaire », a-t- elle estimé.

Elle plaide pour la mise en œuvre réussie de cette phase pilote dans l'espoir que plusieurs bénéficiaires participeront au prochain cycle. Ce projet ne se limitera pas qu'aux maladies transmissibles, a-t- elle dit, vu que les actions de protection de l'environnement ont des effets bénéfiques sur toutes les dimensions de la santé humaine et animale.

Notons que l'initiative « Une seule santé » est un programme multidimensionnel destiné aux pays africains (dont le Cameroun, le Congo, l'Ethiopie, le Kenya, le Liberia, le Sénégal et la Tanzanie), avec le soutien des partenaires onusiens, l'Union africaine, etc. Grâce aux progrès réalisés à travers plusieurs conférences en Afrique de l'est, du centre et en Afrique de l'ouest, beaucoup militent pour sa pérennisation.