Afrique du Nord: Le Maroc abrite un forum sur l'emploi au Maghreb

Le Bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) du chérifien, a organisé, du 24 au 25 avril, un dialogue régional sur l'emploi en Afrique du nord.

La rencontre s'est tenue sur le thème « Stratégies et politiques de développement pour la création d'emploi en Afrique du nord: renouer les liens ». Elle avait notamment pour objectif d'explorer les pistes d'action susceptibles de donner une nouvelle impulsion à l'emploi dans la sous-région, en proposant des solutions innovantes et adaptées au contexte et priorités des Etats membres.

Pendant deux jours, les participants, dont les représentants des secteurs public et privé et du monde universitaire nord-africain, se sont penchés sur diverses thématiques, parmi lesquelles Les leçons apprises des diverses mesures et politiques de promotion de l'emploi appliquées en Afrique du nord ; Les réformes nécessaires en matière d'éducation et de formation pour mieux répondre aux besoins de l'économie ; Les réformes nécessaires sur le plan de la gouvernance pour renforcer l'efficacité; Des politiques publiques et mieux influencer les dynamiques du marché du travail ; Les modalités d'accélération de la transformation structurelle en Afrique du nord, en vue de renforcer les structures économiques productives et réduire la dépendance vis-à-vis de l'économie de rente.