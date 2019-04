Maroc/Congo-Kinshasa: CAN U23 - La RDC disqualifiée pour avoir aligné Arsène Zola contre le Maroc

Les Léopards football de moins de 23 ans ont été disqualifiés des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) U23 Égypte 2019 et des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, par la Confédération africaine de football (CAF).

Après avoir éliminé sur le terrain les Lions d'Atlas du Maroc, les Congolais perdent sur tapis vert pour avoir utilisé le défenseur Arsène Zola du Tout-Puissant Mazembe. Il a été déclaré non éligible par rapport à son âge. Après l'élimination du Maroc, sa Fédération avait émis des réserves au sujet du joueur congolais au niveau de la CAF. Au terme de l'examen du dossier, l'instance faitière du football continental a découvert que le joueurcongolais avait deux dates de naissance.

Sur le site de la CAF et celui du joueur, ce dernier est né le 23 février 1996. Mais selon la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Arsène Zola est né en 1997, selon son passeport. D'après l'article 20 du règlement de la CAN U23 44.2 a et b, chaque joueur doit être en possession d'un passeport contenant la photo et tous les détails utiles sur l'âge (jour, mois et année de naissance). Le joueur qui ne possède pas de passeport émis par les autorités compétentes n'est pas autorisé à participer à la CAN U23. Lorsqu'un joueur de cette tranche d'âge a participé aux compétitions interclubs de la CAF, il ne sera pas qualifié pour participer à la CAN U23 si la date de naissance figurant sur sa licence est différente de celle inscrite sur son passeport. Et il ne sera pas qualifié pour participer à la CAN U23 de la CAF, si la date de naissance complète (jour, mois et année) ne figure pas sur la licence.

"Une irrégularité administrative dénotant l'amateurisme"

L'on apprend sur le premier passeport du joueur, délivré en 2013 avant qu'il ne signe dans Mazembe, l'année de naissance est 1996, alors que dans son passeport de service, il est né le 23 février 1997. Des analystes pointeraient du doigt le coordonnateur des équipes nationales de la RDC, Théobald Binamungu, qui aurait ordonné la présence d'Arsène Zola en sélection malgré le non- consentement du sélectionneur Christian Nsengi Biembe. Est-ce à croire que le sélectionneur subit des pressions dans la convocation des joueurs ? Ce serait un autre débat.

Mais, à l'instant, les Léopards U23 quittent les éliminatoires à la suite d'une irrégularité administrative dénotant d'un certain amateurisme, alors que les joueurs ont rempli leur mission sur le terrain. En effet, la RDC U23 s'était imposée face au Maroc à Kinshasa par deux buts à zéro, un doublé du prodige Jackson Muleka, avant de s'incliner en terre chérifienne par zéro but à un. Mais, à la fin, le prochain tour des éliminatoires opposera le Maroc au Mali. « Avec cette élimination évitable, c'est une génération des talents qui est sacrifiée sur l'autel de l'amateurisme et de la triche, des jeunes comme Edo Kayembe d'Anderlecht, Muleka de Mazembe, Ifaso de Nyuki, Balongo de Saint-Trond et bien d'autres que les sportifs congolais ont découvert en sélection », a regretté un analyste sportif.

Des têtes vont-elles tomber à la Fécofa après une aussi grave bévue ? L'on attend voir la réaction de la hiérarchie de cet organe technique du ministère des Sports et Loisirs où la ministre Astrid Madiya a très récemment choisi de démissionner pour garder sa dignité, au regard des pratiques peu orthodoxes qui ont élu domicile dans l'univers sportif national, surtout dans le football.