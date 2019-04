Congo-Brazzaville: Kukiel et ses potes - La deuxième édition se déploie en deux jours

L'événement dédié à l'humour, lancé l'an dernier par Ronsia Kukielukila, revient au Showbuzz, les 26 et 27 avril, pour une édition spéciale Canal +, avec une nouvelle brochette d'humoristes comptés parmi les plus talentueux de Kinshasa, Brazzaville, Lubumbashi et Abidjan.

Tête d'affiche, Ronsia Kukielukila a pour cette seconde édition de son show fait de la place à d'autres humoristes en plus des Kinois, car il s'agit bien de Kukiel et ses potes. Il donne là la preuve que ses amis ne sont pas seulement dans sa ville natale, Kinshasa. Hormis ses compagnons de la scène locale, en l'occurrence Emmanu Tara, Benji 4, Dolla Star et le Président des célibataires, il a joint le Lushois Marco Mbayabu qu'il a rencontré, pour la première fois, aux "48 heures du rire", une version du grand Festival Toseka avec une affiche plus réduite organisée à l'amphithéâtre du Théâtre de Verdure, en août 2016. Comme quoi, partager une scène crée forcément des liens.

Dès lors, pourquoi s'arrêter à la République démocratique du Congo quand, à Brazzaville, il existe un Weilfar Kaya et un Fortuné Bateza dont les mérites sont connus? Dans le cas de ces deux autant que pour Marco Mayabu, le Festival Toseka était le contact primordial. Ainsi, par-delà les rives du fleuve Congo, Ronsia s'est trouvé des potes en Côte d'Ivoire, à l'instar de Boukary. Pas vraiment étonnant, ses passages au Parlement du rire et à Abidjan capitale du rire y sont bien pour quelque chose dans ce rapprochement. Par ailleurs, l'Ivoirien est présent à Kinshasa depuis le 24 avril. Pour preuve, Ronsia a envoyé au Courrier de Kinshasa une photo où les deux humoristes posent dans la chambre d'hôtel de son hôte.

Avec cette affiche qui n'est pas moindre, sans compter le succès actuel de Ronsia qui passe pour la grande star du stand up à Kinshasa, les spectacles du week-end créent le buzz. De son côté, à travers toute la campagne publicitaire lancée sur les réseaux sociaux et les médias, Ronsia promet un show inédit pour chacune des deux soirées. Du reste, les caricatures des humoristes sur l'affiche collective et les différents flyers personnalisés font déjà leur effet sur les Kinois. Friands d'humour comme ils n'ont de cesse de le manifester avec leur participation massive à tous les rendez-vous grands publics, ils ne se font pas prier. Pour sûr, le Festival Toseka leur manque !

Kinshasa friand d'humour

L'on comprend que l'initiative de Ronsia, commencée en cité et maintenant à l'affiche dans les espaces publics, à l'instar de la Halle de la Gombe ou des cadres plus selects comme le Pullman, soit bien accueillie. En effet, la première édition du Kukiel et ses potes, en novembre dernier au Showbuzz, a récolté un franc succès. La salle de spectacle qui passe déjà pour un des lieux de divertissement incontournables de la ville, en moins de deux ans d'existence, accueille du beau monde.

Ces 26 et 27 avril, c'est encore au Showbuzz que l'humour va établir ses quartiers. Dans une adresse au Courrier de Kinshasa, Ronsia a prévenu que la deuxième édition de Kukiel et ses potes est un rendez-vous à ne manquer, sous aucun prétexte. Il a parlé de « deux jours d'humour à vous couper le souffle ». Ce, citant l'un après l'autre les humoristes annoncés dans les nombreux post sur Facebook, accompagnés pour la plupart de leurs caricatures et même de photos dans le cas spécifique de Boukary.