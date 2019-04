Congo-Brazzaville: Chorégraphie - Vortex Crew se produit à l'IFC

Le groupe présentera au public ponténégrin sa première chorégraphie intitulée "La couronne noire", au cours d'un show qui aura lieu, le 27 avril, dans la salle Tchicaya-U-Tam'Si de l'Institut français du Congo (IFC).

Avec une expérience de plusieurs années en compétition et création artistique, le groupe Vortex Crew est l'union des jeunes ponténégrins amoureux du break dance, du hip-hop et de la dance hall. Interprètes et chorégraphes, ses membres ont décidé de bâtir un projet commun à leur image. Inspiré à la fois par la danse tradi-moderne ainsi que les comédies musicales, Vortex Crew entend utiliser la danse hip-hop comme un outil de divertissement mêlant expression scénique théâtrale et performances techniques du break dance.

Sacrés champions des scènes ouvertes des cultures urbaines l'année dernière, les membres de ce groupe sont aujourd'hui devenus les acteurs majeurs de la culture hip-hop. Le 27 avril, à l'IFC de Pointe-Noire, ils présenteront leur première création artistique pour le plus grand plaisir des spectateurs. Quand ces jeunes danseurs sont sur scène, le public est dans la joie. Leur première création "La couronne noire", est une aventure commune entre eux et les spectateurs.

Énergiquement menée sur une bande son oscillant entre hip-pop et la musique tradimoderne, cette chorégraphie allie témérité, audace et jeux de scènes dans un registre purement break dance, une danse de rue qui se caractérise par son aspect acrobatique et ses figures au sol avec un style qui se distingue des autres mouvements comme le « popping », le « locking » ou le « krump ».

Un danseur de break dance est appelé « B-Boy » ou « B-Girl », s'agissant d'une femme. En général, chaque danseur fait partie d'un groupe appelé « crew ». Ayant à la base été développé dans les quartiers difficiles du Bronx, le « break » a conservé un esprit de groupe. Ains,i les « crews » se défient souvent : il s'agit du « battle ».

Notons que le groupe effectue des enchaînements avec une fluidité fascinante et harmonieuse. La présentation de leur chorégraphie sera précédée par la finale danse des scènes ouvertes.