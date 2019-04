Algérie: Laiterie Numidia de Constantine - Hausse de la production durant Ramadhan

Constantine — La laiterie Numidia, filiale du Groupe public Giplait de Constantine, va augmenter sa production de lait pasteurisé à hauteur de 400.000 litres au cours du mois du Ramadhan prochain afin d'assurer un approvisionnement total de la wilaya, en plus de certaines wilayas voisines, a révélé, jeudi, le président directeur général (PDG) de cette entreprise, Rachid Halimi.

Le même responsable a affirmé à l'APS, que cette laiterie œuvre à accroître sa capacité de production de 240.000 litres par jour à plus de 400.000 litres de lait par jour durant le mois de Ramadhan, en recourant au système de roulement de 3 équipes assurant huit heures de travail consécutives sur 24 heures, pour faire face à la forte demande pour ce produit considérablement consommé pendant le mois sacré.

Il a également ajouté que la laiterie publique Numidia couvre les besoins de la wilaya en lait pasteurisé à hauteur de 80%, en plus d'une variété de produits dérivés et dispose d'une soixantaine de camions frigorifiques dédiés à la distribution du lait, dont 25 sont réservés à la wilaya de Constantine.

Le PDG de la laiterie Numidia a également fait savoir que cette wilaya bénéficie d'environ 60% de la production laitière à raison de plus de 140.000 litres de lait par jour, tandis que 20% sont destinés à la wilaya de Mila (48.000 litres par jour), ajoutant que d'autres wilayas en sont également pourvus, à l'instar de Jijel, Skikda et certaines wilayas du Sud-Est du pays, comme Biskra, El Oued et Ouargla, le cas échéant.

M. Halimi a fait état, par ailleurs, de la création de 5 nouveaux points de vente des produits de la laiterie Numidia, en coordination avec le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Constantine, notamment au sein du marché Boumezou dans le centre-ville, dans les marchés du quartier de Sidi Mabrouk inférieur et supérieur et à la cité Daksi Abdeslem en plus d'autres lieux comme la nouvelle ville Ali Mendjeli (extension Ouest n 20 et l'unité de voisinage n0 7).

Selon le même responsable, la ville d'Ali Mendjeli bénéficie habituellement, à elle seule, de plus de 40.000 litres de lait par jour et plus de 60.000 litres par jour pendant le mois du Ramadhan, précisant que pas moins de 7 camions sont mobilisés pour alimenter en lait ce pôle urbain, en attendant d'ouvrir de nouveaux points de vente à travers la wilaya.

"La laiterie Numidia a augmenté la collecte du lait de vache en mobilisant plus de 10 camions pour la distribution et la collecte de lait dans les wilayas voisines, notamment suite à la création d'une unité de production de fromage, nécessitant 30.000 litres de lait de vache par jour, lequel constitue la matière première nécessaire à la fabrication du fromage", a souligné le même responsable, assurant que le lait de vache collecté, ainsi que le lait pasteurisé, font l'objet d'un contrôle minutieux au niveau du laboratoire de contrôle de la qualité et de la conformité des produits.