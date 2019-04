Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la créativité et de l'innovation - Un véhicule biplace présenté au grand public

Baptisé Hoz Alpha, le véhicule biplace qui a attiré l'attention des visiteurs, lors de la célébration en différé de l'événement, le 24 avril à Brazzaville, est le fruit du travail de Huster Akiéra Obambe. Ce jeune congolais s'était lancé dans cette démarche depuis environ sept ans.

Le Hoz Alpha a été entièrement fabriqué au Congo. Le but poursuivi par son créateur est de proposer aux Congolais un véhicule de sport adapté aux routes nationales. Cette invention se caractérise par une suspension arrière inspirée de la Lamborghini aventador, un système wi-fi qui contrôle la santé du moteur par la prise OBD2, un mécanique simple et solide qui s'adapte aux contraintes des routes, une connexion permanente GPS et une vitesse gérée par satellite.

Pour ce passionné de robotique, mécanique, électronique, couture, soudure et l'informatique, son rêve de fabriquer une voiture électrique au Congo a enfin vu le jour. « Ça n'a pas été facile car j'ai connu d'énormes difficultés jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Aujourd'hui, je peux saluer ma foi, mon courage et ma détermination qui ne m'ont point abandonné. Aussi, un grand merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin ,à cette réalisation », nous a fait savoir Huster Akiéra Obambe, inventeur du Hoz Alpha. Epris de créativité, il a déjà fabriqué des sacs à mains et trousses pour femmes et des meubles métalliques. Notons que le thème choisi pour cette énième célébration au Congo était « La créativité et l'innovation, sources de création d'emplois et de la diversification de l'économie ».