Congo-Brazzaville: Championnat d'Afrique de scrabble 2019 - De l'or pour Cyrille Tchicaya

Le Congolais, la quarantaine révolue, a marqué le jury, le 21 avril, en remportant l'épreuve d'élite en individualité, devant les concurrents de cinq autres nations, à savoir le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Bénin et le Gabon. Dans l'ensemble le Congo a occupé la deuxième place de la quatrième édition du championnat d'Afrique de scrabble francophone qui s'est déroulé du 15 au 21 avril, au Stade de la concorde de Kintélé, sous le patronage du ministre Dieudonné Moyongo.

Quatre ans après la création du championnat d'Afrique de scrable, le Congo a abrité cette compétition après que le Gabon, choisi en premier lieu par la Confédération africaine du scrabble pour l'organiser, a jeté l'éponge.

Vingt-quatre Diables rouges ont ainsi rivalisé dans toutes les disciplines retenues - l'élite, la paire, le défit africain et le blitz. Dans la discipline "lélite", considérée comme le point du fort du Congo, tous les vingt-quatre Congolais ont participé. Pour "la paire", le pays a compté dix participants, dix-huit pour "le blitz" et enfin quatre pour le défi africain.

Evidemment, la moisson a été faible du côté de "l'élite" car le match était serré. Les Diables rouges, s'entraînant dans des conditions précaires, ont fini par remporter une médaille en bronze. Sauf en individualité où Cyrille Tchicaya a remporté de l'or après une partie âpre face à Mathieu Zeloulou de la Côte d'Ivoire. Une performance saluée car les Congolais ne se sont pas préparés dans les meilleures conditions.

« Nous sommes une Fédération orpheline, abandonnée à nous-mêmes, nous avons envoyé plus de quarante courriels auprès des ministères et des sponsors mais nous n'avons reçu aucune aide », a relevé Stève Ndonga, directeur technique national de la Fédération congolaise de scrabble.

« L'Etat doit nous prendre au sérieux car dans d'autres disciplines, il n'y a pas de réussite. Même si notre Fédération est affiliée au ministère de la Culture, c'est quand même un événement de grande envergure », a-t-il poursuivi.

Pour la saison 2019-2020, Stève Ndonga souhaite qu'une politique soit mise en place pour mettre les joueurs dans les conditions favorables et augmenter le nombre de parties de jeux. Avec des joueurs talentueux comme Alban Koumba, Max Bongo Tchicaya, Regima et autres, le Congo pourrait se retrouver chaque fois sur le podium.

Notons que Cyrille Tchicaya est vice-champion d'Afrique en 2018. Pour le championnat de 2020, un déplacement est prévu en direction d'Oyo, dans le département de la Cuvette, où la Fédération congolaise de scrabble ira dénicher d'autres talents.

Le scrabble est un jeu qui consiste à former des mots à partir d'un certain nombre de lettres (sept en général choisies aléatoirement pour les placer dans une grille carrée. Certaines cases sont identifiées). C'est le plus célèbre des jeux de lettres au monde. Il se joue dans presque tous les pays et en trente-six langues. Le jeu existe en plusieurs variantes, mais la plus utilisée en compétition est le duplicate qui enlève le facteur chance. L'intérêt pédagogique du scrabble n'est plus à démontrer, surtout chez les plus jeunes en milieu scolaire.