Cote d'Ivoire: Développement touristique - Siandou Fofana séduit la BAD avec « Sublime Côte d'Ivoire »

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs a présenté et échangé avec le vice-président de la Banque africaine de développement sur la Stratégie nationale 2018/2025.

C'est un Pierre Guislain, vice-président de la Banque africaine de développement (Bad), visiblement séduit voire conquis qui a, en compagnie de ses collaborateurs, suivi avec un intérêt certain, la présentation de « Sublime Côte d'Ivoire », stratégie nationale de développement touristique du pays, par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

C'était le jeudi 25 avril, au siège de l'institution bancaire internationale à Abidjan-Plateau. Il s'est agi pour le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs d'expliciter au vice-président en charge du secteur privé, de l'infrastructure et de l'industrialisation, mandaté par le président Akinwumi Adesina, comment « La Côte d'Ivoire ambitionne-t-elle d'être dans le Top 5 des destinations touristiques d'Afrique, étant entendu qu'elle entend se maintenir dans le trio de tête pour e tourisme d'affaires ».

Mieux, en dévoilant en 9 projets structurants et 9 réformes audacieuses, Siandou Fofana a agréé l'accord parfait de la Bad par la projection innovante de « Sublime Côte d'Ivoire ».

Une stratégie opératoire qui devrait capter plus de 3200 milliards de FCFA d'investissements, aussi bien étatiques que privés.

Avec à la clé la création de 650 000 emplois nouveaux à l'échéance 2025, dont 230 000 emplois qualifiés et le développement territorial hors Abidjan et l'ambition de frôler la moyenne internationale de l'essor touristique mondial qui est de l'ordre de 10% du Pib des industries de services, contre environ 7% actuellement.

Une vision, une action et une méthodologie de cette stratégie, « Sublime Côte d'Ivoire », qui s'arriment aux 5 secteurs prioritaires majeurs de la Bad, à en croire M. Guislain. Notamment dans son volet « Industries et Services ».

En accompagnant et soutenant les investissements hôteliers, infrastructures routières et aéroportuaires, etc. à l'instar de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire et la facilitation de l'implantation ou le retour de compagnies aériennes internationales en Côte d'Ivoire.

Le ministre Siandou Fofana et le vice-président Pierre Guislain, convaincus que la Bad, partenaire de longue date de la Côte d'Ivoire qui en abrite le siège, siège au Conseil d'administration et faire partie des bailleurs de premier ordre, ont accordé leurs visions sur les condionnalités d'éligibilité aux appuis de la Banque.

En définitive, ce sont deux parties satisfaites d'une fructueuse séance de travail qui augure d'une coopération renforcée et diversifiée entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, fort active déjà, via le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs qui augure d'une réalisation efficiente de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ». pour faire de l'industrie du tourisme, l'un des piliers centraux du développement de la Côte d'Ivoire.