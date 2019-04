Afrique de l'Ouest: Coopération touristique/Côte d'Ivoire et Burkina Faso - Vision partagée !

Le ministre burkinabè de la Culture, des Arts et du Tourisme, Sango Abdul Karim, a été reçu en audience, le jeudi 25 avril, par son homologue Siandou Fofana.

Participant à la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua), en qualité de « Pays invité spécial », de même qu'à la 9e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan (Sita), le Burkina Faso est à l'honneur en terre ivoirienne, cette dernière semaine d'avril.

Conduisant une importante délégation du Pays des hommes intègres, le ministre burkinabè de la Culture, des Arts et du Tourisme, Sango Abdul Karim, est venu faire ses civilités à son pair ivoirien en charge du département du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Au menu de cette audience du jeudi 25 avril, le point de la coopération bilatérale en matière touristique entre les deux Etats, notamment par le biais du Traité d'amitié et coopération (Tac), l'employabilité des jeunes dans les métiers du tourisme, de la culture et de l'artisanat.

Dont le Femua et le Sita, entre autres évènements qui cimentent davantage les liens fraternels et séculaires de ces deux pays voisins so nt des incubateurs.

Par ailleurs, au niveau sous-régional, la Politique de développement communautaire du tourisme de l'espace Uemoa ont été abordés par les deux ministres.

Qui, envisagent de multiplier de telles rencontres dans la perspective de déboucher sur la signature d'accords d'envergure lors du prochain Conseil des ministres conjoint ivoiro-burkinabé.

En tout état de cause, Siandou Fofana et Abdul Karim Sango, surfent sur la vague de la vision partagée des deux chefs d'Etat et des peuples qui ont une similitude culturelle et des attraits touristiques.

Toutes choses qui pourraient déboucher sur un boom prodigieux pour les deux pays et la sous-région, par la mutualisation des ressources et des compétences en matière de tourisme.