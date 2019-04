Congo-Kinshasa: Linafoot - AS V.CLUB vs DCMP, une affiche qui promet !

Le plus grand derby de l'histoire du football congolais en général, et en particulier de la capitale, qui oppose deux grands clubs rivaux, l'Association sportive Vclub et le Daring club Motema Pembe est annoncé pour ce dimanche 28 avril 2019. Le duel de cette grande affiche, ses résultats auront une incidente sur la poursuite du championnat. Il peut soit mettre à l'abri le leader provisoire V CLUB, qui vise le titre, et permettre à Motema Pembe de consolider de la belle des manières son ticket qualificatif pour les compétitions africaines.

« Malgré la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître», dit-on. Après plusieurs reports pour des multiples raisons avancées par la Linafoot, le stade de martyrs de la pentecôte sera en ébullition, ce dimanche 28 avril sous le coup de 15h30, pour le match qui va opposer l'AS V Club à DCMP. Les « bana mbongo » comptent 71 points, observant un moment de vache maigre sanctionné par une perte de vitesse avec le cumul de trois matchs nuls sans marquer le moindre but. Les dauphins noirs de Kinshasa comptent renouer avec ses supporters. A la suite de son élimination de la ligue de champions africaine, ce dernier devrait batailler dur pour rester en course au titre national, et attendre un faux pas du Tout-puissant Mazembe.

De son côté, «les bana dora» vont se présenter également sur le gazon de l'ex-Kamanyola avec pleine de motivation, celle de l'emporter. C'est ainsi que les poulains du technicien "Otis Ngoma" veulent être présents dans cette grande affiche en guise de consolider sa troisième place, synonyme de la qualification directe à la coupe de confédération.

De toute évidence, c'est un grand duel, une rencontre importante pour les deux clubs.

Duel entre deux grands techniciens

Que ce soit sur la pelouse, ou sur les bancs de touche, ce derby Kinois va se jouer entre deux grands techniciens congolais qui se connaissent parfaitement. A savoir, Florent Ibenge et Otis Ngoma. Celui qui est surnommé "l'homme au mouchoir rouge", Otis Ngoma, est une bête noire pour le technicien franco-congolais de Vclub Jean Florent Ibenge". Repêché à la tète du Dcmp, le technicien des verts-Blancs de la capitale devrait, à tout prix, confirmer sa place de troisième au classement de la Linafoot, tel est l'objectif de sa mission. Pour sa part, Jean Florent Ibenge devrait tout faire pour retrouver ses habitudes de marcher sur toutes les équipes kinoises.

Pour rappel, au match aller, l'As Vita avait battu sans trembler son rival sur le score de 3-1. Difficile à pronostiquer cette affiche de grande taille, néanmoins, les tactiques des techniciens de bons styles de jeu et les joueurs nous présenteront un spectacle de très haut niveau, cogitent les Kinois.