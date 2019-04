Maroc: Ouverture de la 13ème édition du Forum international de la bande dessinée

Tétouan, capitale africaine du neuvième art

La 13ème édition du Forum international de la bande dessinée de Tétouan s'est ouverte mardi dans la soirée, un événement organisé, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Culture et de la communication et l'Institut national des Beaux-Arts (INBA) de Tétouan. Ce forum, qui se poursuit jusqu'à samedi, rend hommage cette année à l'artiste peintre feu Mohamed Chebaâ, en plus du journaliste et caricaturiste Belaid Boumid et des plasticiens Mohamed Larbi Boudrissa et Abdeslam Nouar. Dans une allocution lue en son nom lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, a souligné que ce forum, qui a été créé quatre ans après le lancement de la section de la bande dessinée à l'INBA en 2000, a fait de Tétouan «la capitale africaine du neuvième art».

Il a aussi fait part de la volonté du ministère de faire de ce rendez-vous, à partir de l'année prochaine, «un grand salon international de la BD», en célébration du 20ème anniversaire de cette section. Transformer cet événement en un salon répondant aux normes internationales est de nature à enrichir la bibliographie nationale et son grand patrimoine documentaire, en accueillant les plus grandes maisons d'éditions spécialisées dans la BD, a estimé le ministre, indiquant que ce salon sera organisé les 23 avril de chaque année, en commémoration de la Journée mondiale du livre. Grâce à sa section BD, l'INBA est devenu une passerelle pour s'ouvrir sur les arts visuels et un lieu de référence pour cet art, visité par des artistes de différents continents, écoles et styles du neuvième art, a relevé M. Laâraj. Par ailleurs, le ministre a affirmé que son département a mis en place une vision dédiée à la promotion des arts plastiques, s'articulant autour de la création d'un réseau de structures et d'évènements pour faire connaitre les créations des artistes, en particulier les grandes manifestations à caractère international.

La cérémonie d'inauguration de ce forum, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, du directeur de l'Agence de promotion et de développement des provinces du Nord, Mounir El Bouyoussfi et du directeur des Arts au ministère, Mohamed Benyaacoub, a été marquée par l'annonce des lauréats du prix «Talents africains 2019», remporté par Fatine El Kharrim (Maroc) et Chedjou Motouo Landry (RD Congo). De son côté, Ilyas Koundi a remporté le premier prix du concours «La goutte d'eau dans tous ses états 2019». La première journée du forum a aussi connu la signature de deux conventions de partenariat, la première entre l'INBA et l'Ecole supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles et la deuxième entre l'INBA et la direction provinciale de l'éducation nationale de Tétouan.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'INBA, Mehdi Zouak, a indiqué que cette édition connaît la participation d'artistes venus de 17 pays d'Afrique, du monde arabe et d'Europe, ajoutant que la Direction générale de la sûreté nationale participe pour la première fois à cet événement en présentant la BD publiée dans le dernier numéro du magazine de la DGSN (mars 2019), qui emploie le neuvième art comme moyen de sensibilisation. Le programme de ce forum comporte des expositions, des ateliers, des projections de films d'animation, des hommages, des signatures de nouvelles parutions, des visites spéciales pour les enfants, une master-class et une exposition collective sur la nouvelle génération de la BD dans le monde arabe. Des rencontres ouvertes sur la BD et le cinéma d'animation en Afrique sont également au menu de cette édition, en plus de la présentation du magazine de BD «Chouf» réalisé par les étudiants de l'INBA.