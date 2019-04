Congo-Kinshasa: Affaire Arsène Zola - La FECOFA confirme et prend acte de la disqualification des Léopards U23 !

C'est une triste nouvelle pour les amoureux des équipes nationales de football de la RDC ; les Léopards espoirs. Alors qu'il y avait encore une lueur d'espoir au regard des éléments fournis par la Ligue nationale de football de jeunes (LINAF), faisant état des preuves suffisantes pour convaincre la Caf et faire basculer la situation, mais en vain. Arsène Zola est bel et bien déclaré coupable. La Caf a pris sa décision, et une très belle équipe des Léopards U23 quitte avec beaucoup de regrets et remords, la course pour la Can de cette spécialité, prévue au mois de novembre prochain en Egypte.

La Fédération congolaise de football association (FECOFA), qui a fait semblant de n'avoir pas été notifié, vient finalement de confirmer cette disqualification par un communiqué de presse publié jeudi dans la soirée, au terme d'une importante réunion présidée par Constant Omari Selemani en personne. En tout cas, toute honte bue, la FECOFA parle plutôt d'une erreur administrative qui s'est glissée sur le joueur Arsène Zola. Une erreur bien évidement du secrétariat général de la FECOFA, mais qui froisse toute une nation. C'est donc fini pour les Léopards U23 qui ne joueront plus le Mali au prochain tour, avec possibilité d'aller à la Can Egypte novembre 2019, pourquoi pas aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'aventure s'arrête.

De ce qui précède, la FECOFA dit prendre acte, en précisant que pareils cas ne reviendront plus jamais. Par ailleurs, elle rend hommage aux joueurs et aux membres du staff technique qui n'ont pas perdu sur terrain.

Quid de cette affaire de Zola Arsène ?

En croire la Ligue de football des jeunes (LINFJ), qui s'est référée aux éléments administratifs lui fournis par la famille biologique du joueur : son Acte de naissance et son jugement supplétif de l'acte naissance, ainsi que ces deux derniers passeports délivrés par le Ministère des Affaires Etrangères de la RDC, indiquent que le joueur est bien né la 23 février 1997, et mille fois non, le 23 février 1996.

En effet, le joueur Zola Kiaku Arsène a participé au Tournoi U17 d'OSLO en Norvège en 2013 avec le passeport semi-biométrique, ce document officiel renseigne que le jouer est né le 23 février 1997, numéro OB 0510609, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères de la RDC, le 5 juin 2013.

Le même athlète a pris part au match amical contre le Maroc à Rabat, le 17 juillet 2017, avec le passeport biométrique, en cours de validation, dont la date de naissance n'est autre que le 23 février 1997. Ce passeport porte le numéro SP 0003084, délivré par le ministère des Affaires Etrangères le 2 décembre 2016. L'Athlète Zola Arsène a également participé au Tournoi U-20 des Jeux de la Francophonie à Abidjan 2017 en Côte d'Ivoire (organisé par la Caf avec enregistrement des joueurs au système), où il a joué respectivement contre le Canada, l'Haïti, la France, le Maroc et le Mali.

Mais en dépit de tout ça, la Caf n'est restée que sur les informations fournies par son club, le TP Mazembe, où dans sa licence il est écrit : le 23 février 1996.

Et de se poser la question, comment une licence, un doucement établi par une ASBL : la Fecofa, peut valoir plus qu'un acte de naissance, et même un passeport de la République pour vérifier l'identité d'une personne ? Et bien dans le football, ce sont des licences des joueurs qui comptent.