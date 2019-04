Soudan: Le Comité Sectoriel du CMT rencontre des organisations de jeunesse

Khartoum — Le Comité socio-sectoriel au Conseil Militaire de Transition a tenu une réunion jeudi dans la salle de l'amitié à Khartoum avec les organisations de jeunesse et des experts du sport sur la situation actuelle dans le pays et à l'écoute des vues et des aspirations futures de ce secteur.

Chef du comité , membres du Conseil militaire de transition, Lt-Gen. pilote Salaheddine Salah a souligné le rôle important joué par le secteur du sport et des jeunes dans l'unification des composantes de la société soudanaise. Il a appelé au rejet le fanatisme et de la dissidence, louant le rôle de leader joué par la communauté sportive à cet égard.

Il a indiqué que le peuple soudanais espérait bâtir un pays fort sur le plan économique et de cohésion sociale en exploitant ses ressources et richesses diverses et en encourageant la sage gestion de sa diversité, soulignant que les pays ayant la meilleure économie au monde étaient ceux qui avaient réussi à gérer leur diversité sociale.