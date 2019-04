Soudan: Comité mixte pour poursuivre les discussions avec les forces du changement

Khartoum — Le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (DLC) créeront un comité mixte pour poursuivre le débat sur des questions controversées et présenter une proposition et une étude communes sur les dispositions de transition et les pouvoirs des divers organes et structures.

"La réunion a discuté la vision des deux parties pour l'étape prochaine et le document présenté précédemment par les forces de (DLC) ", a déclaré jeudi le porte-parole officiel du CMT le Gen. Shamseddin Kabashi, lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion entre le CMT et les forces de DLC.

Le porte-parole a souligné que les deux parties sont convaincues qu'il n'y a pas de différence entre les forces armées et les forces de la liberté et du changement tant que l'objectif est unique.

Kabbashi a déclaré que les deux parties s'accordaient sur le principe de complémentarité et espéraient obtenir des résultats qui satisferaient les aspirations du peuple soudanais et laisseraient le pays dans un lieu sûr.

Le porte-parole des forces les forces de DLC Ahmed Rabie, a déclaré que la réunion avait été basée sur l'invitation du Conseil, soulignant que l'esprit de patriotisme avait régnait sur la réunion.