Madagascar: Instat - Paiement de trois mois d'arriérés de salaires

L'INSTAT est une Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances.

Les employés de l'Institut National de la Statistique (INSTAT) retrouvent de l'espoir. Après des années de problème de paiement de leurs salaires, la situation a maintenant tendance à s'améliorer.

Subvention

La preuve, trois mois d'arriérés de salaires ont été payés. Et avec la bonne manière puisque le paiement a eu lieu le vendredi avant pâques. Ce qui a permis à l'ensemble du personnel de l'INSTAT et leur famille à passer de belles fêtes. Ce paiement a été rendu possible grâce aux réformes engagées ces derniers temps au niveau de l'INSTAT qui a, rappelons-le, le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). En tant que tel, l'INSTAT a fonctionné sous subvention de l'Etat, à raison de 500 millions d'ariary par an. Or, rien que la masse salariale de l'établissement se chiffre à 1 milliard d'ariary. A part cela, l'INSTAT tire ses ressources des frais de structures sur les enquêtes qu'il réalise. Mais ces ressources n'ont jamais suffi à assurer un fonctionnement convenable. Les choses n'ont changé que depuis la fusion du ministère de l'Economie et de la Planification avec celui des Finances et du Budget.

Réformes

En tout cas, grâce à ce retour à la normale du paiement des salaires, les employés de l'INSTAT sont maintenant mieux disposés à faire face aux réformes exigées dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. En effet, l'INSTAT aura notamment la délicate mission de fournir les données statistiques pour l'élaboration du Plan Emergence Madagascar 2020 - 2023. « Notre mission est d'une importance particulière car nous devons donner des indicateurs fiables de développement » a déclaré, l'actuel D.G de l'INSTAT Zefania Isoara Romalahy, lors de la passation de service entre l'ancienne et la nouvelle Directrice Administrative et Financière de l'organisme. En l'occurrence la DAF sortante Razaiarimanana Espérée et l'entrante Anjarasoa Henri Nardie. Cette dernière a notamment fait état, lors de sa prise de service de la nécessité, d'entamer des réformes particulièrement au niveau financier et celui de l'exécution budgétaire. L'amélioration de l'environnement de travail sera également au menu de la nouvelle instance dirigeante de l'INSTAT.

Politique nationale

On rappelle que l'INSTAT a pour mission de concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique nationale en matière de statistique et de ses champs d'application dans les domaines économiques, démographiques et sociaux, ainsi que de l'appui scientifique et technique à la gestion de l'économie nationale. L'INSTAT est également le dépositaire et le gestionnaire des nomenclatures des statistiques officielles de Madagascar. À ce titre, il est chargé d'établir les indicateurs comme le produit intérieur et le produit national, le taux de croissance économique, le taux d'inflation, le taux d'investissement dans le cadre des comptes de la Nation. Il fournit également les indices de prix à la production et à la consommation, ainsi que les indices de Développement Humain. Sans compter la situation démographique nationale et la gestion du répertoire national des entreprises exerçant des activités économiques et/ou sociales à but et/ou non lucratif. Pour la réalisation des activités permettant l'établissement de ces indicateurs, une dotation spéciale à l'INSTAT est inscrite au Budget de l'État. Par ailleurs, l'INSTAT peut être appelé à exécuter des activités statistiques financées par des organismes ou bailleurs de fonds sous forme de fonds de concours.