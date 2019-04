Madagascar: Construction illicite - Un autre cas saisi par le MAHTP à Alarobia

Cette fois, c'est un ancien député qui se dit « très proche du régime actuel », qui est impliqué dans une affaire d'utilisation irrégulière de terrain et de construction illicite. « Il n'y a pas deux poids deux mesures. La loi s'applique à tous, sans exception ! »

C'est ce qu'ont indiqué les représentants du MAHTP (Ministère de l'Aménagement, de l'Habitat et des Travaux Publics), lors d'une descente sur terrain à Alarobia. D'après les informations, le terrain en question appartient au Département des Travaux Publics, où était implantée la SLM (Société de Logistique et de Maintenance). « A l'époque, ce lieu abritait un atelier mécanique spécialisé dans les pièces détachées. En 2017, une partie du terrain a été cédée au Groupe Accor, comme la SLM a été privatisée. Sur cette parcelle cédée est construit l'hôtel Novotel. Pour le reste du terrain, il y avait également un acte de vente qui indiquait que le terrain a été acheté par une société chinoise. Mais cet acte de vente a été annulé au temps de la ministre Razanamahasoa. Légalement, ce terrain qui allait être acquis par les Chinois, appartient donc à l'Etat », a expliqué la Police de l'Aménagement du Territoire.

Forcing. Et pourtant, un ancien député élu dans la ville d'Antananarivo, a lancé une construction de bâtiment sur le terrain. Sans procédures d'acquisition, celui-ci ne dispose pas non plus d'une autorisation de construire. « Lorsque le Ministère de tutelle a demandé des explications, cet ancien député a déclaré que l'infrastructure en construction servira à faire des actions sociales et personne ne devrait gêner la mise en œuvre de son projet », a indiqué la Police de l'Aménagement du Territoire. En d'autres termes, cet ancien député - qui dépense beaucoup d'argent pour marteler via les médias, qu'il est proche du président de la République - est en train de soutenir que le MAHTP doit fermer les yeux, face à cette construction irrégulière. Questionnés sur le sujet, les représentants du Ministère ont souligné que la lutte contre les constructions illicites se poursuit, dans toutes les régions de la Grande-île, et que personne ne peut être au-dessus de la loi.