Madagascar: Tournée Européenne - 'Zay signe son retour en France

En deux décennies de carrière, 'Zay n'a pas encore fini de séduire son public et compte encore continuer ainsi. Après Tanà, c'est au tour de la diaspora de profiter de plusieurs dates dans le vieux continent.

Changer une formule qui gagne, ce n'est nullement l'intention du groupe 'Zay. Cette bande qui ne cesse d'émerveiller son public depuis 1996. Pour cette année, Nary et sa bande comptent privilégier la diaspora en Europe durant leur tournée en France. Avec cinq dates au compteur, les gens de Montpellier, Lille, Annemasse, Toulouse et Orange auront le plaisir de découvrir Le nouvel opus. Mais avant tout, c'est à Paris qu'ils ouvriront le bal. C'est au « Le Millénaire Savigny -Le-Temple » plus précisément que 'Zay fera son grand retour sur la scène Internationale. Le premier show verra la sortie du nouvel album du groupe « Tsy Hovoavaliko» et marquera le début de la tournée en Europe. Cet événement sera bien sûr composé des titres de ce nouvel opus mais aussi des tubes qui ont fait le succès du groupe depuis deux décennies. La soirée se poursuivra jusqu'au petit matin par une animation clubbing avec DJ Rodman et DJ NatJay.

Valeur sûre. Talent, simplicité et complicité, les trois qualités qui font de 'Zay un groupe fidèle à lui-même dans le monde musical malgache. «OK !» en langage courant ou bien « Parfait » en terme plus pratique, « 'Zay» s'est démarqué par son style musical qui a su poser dès sa première note, ses empreintes, et charmer d'un clin d'œil un public de nouvelle génération assoiffé par cette touche mélodique et romantique. Riche en composition et arrangement, 'Zay ne cesse pas, même après vingt-deux ans sur scène de fredonner une qualité musicale sans égale dans les oreilles de ses fans et notamment de ses nombreux admirateurs mélomanes. D'ailleurs, cette fermeté de se soucier avant tout de la qualité a fait de 'Zay une valeur sûre pour mériter une place au cours des meilleurs artistes malgaches.

Deux producteurs. Ivenco et Ilomboary s'associent à nouveau pour faire de chaque date un évènement incontournable. Cette tournée se préparera et s'exécutera conjointement entre ses deux grands producteurs. Si le premier est un leader dans le domaine de la production événementielle à Madagascar, le second récemment primé par le prix Kalitao 2018, elle a su s'affirmer et s'agrandir dans celle de France. Pour la diaspora, les dates sont à retenir et les tickets à pourvoir dès maintenant.

Dates à retenir

11 mai - ORANGE : Les Jardins de la Source

18 mai - ANNEMASSE/ABONNEVILLE : Salle La Limonaderie

25 mai - LILLE

1er juin - TOULOUSE : Salle La KaNaRa

8 juin - MONTPELLIER : Salle Guillaume de Nougaret