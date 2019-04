Togo: « Graines du Togo » - Le concept novateur de détection de talents par Claude Le Roy

Sélectionneur de l'équipe nationale senior, Claude Le Roy ne manque pas moins de garder un œil sur les mécanismes de développement du football au Togo. C'est ainsi qu'il a initié le projet «Graines du Togo», un concours pour détecter de jeunes footballeurs et footballeuses pour mettre en place des sélections U15, U17, U18 ou encore U19.

Le concours, initié pour la première fois en 2018, est ouvert aux jeunes nés en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou encore 2006. Il consiste à soumettre les apprentis footballeurs à des tests physique, tactique, mental et de situation de jeu.

Ces derniers sont notés selon des barèmes en fonction de l'âge et les meilleurs récompensés. L'année dernière, Takiyatou Yaya chez les filles et Yannis Sankoutcha ont remporté un séjour à Lyon en marge de la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atletico Madrid.

Ils se sont entrainés sur les installations de l'Olympique Lyonnais aux contacts d'autres apprenants footballeurs.

« Il n'y a pas de championnat de jeunes au Togo. Et si on veut structurer le football ici, il faut passer par là. On va continuer ce travail, effectuer des stages avec ces gamins, qu'ils se frottent à des jeunes d'autres pays et les faire grandir.

C'est également une occasion de maitriser la fraude sur l'âge, qui est un grand fléau sur le continent. Ces jeunes sont déjà répertoriés et ce sera difficile de trafiquer leur âge désormais», a précisé Claude Le Roy.

Claude Le Roy et ses près de 900 éducateurs ont repris les routes cette année depuis le 20 janvier dernier, sillonner les préfectures et régions du Togo, pour dénicher les perles rares.

L'apothéose de «Graines du Togo 2019» s'est déroulée le 20 avril à Lomé avec un spectacle grandiose au stade Municipal.

Avec 10 000 enfants (venus d'Académies et centres de formations du pays notamment) au départ, la finale a rassemblé 150 dont 45 filles.

A l'issue des tests physique, tactique, de jonglage ou de situation de jeu, des équipes de catégories ont été constituées pour des oppositions qui ont tenu en haleine le nombreux public.

« Le suivi sera important. Il s'agira de former des équipes de catégories d'âge. C'est le début d'une aventure pour Graines du Togo.

Il s'agit de bâtir des équipes pour l'avenir, que dans 5, 10 ans, on se rappelle que ces gamins sont sortis d'ici. Il y a du retard chez les filles mais on a eu 2 500 filles cette année et je crois qu'il y a du potentiel », a indiqué Le Roy.

Fechale Tchagnao chez les garçons et Reine Gake sont les lauréats de cette année. Outre les trophées et récompenses des partenaires du projet, les deux apprentis footballeurs bénéficieront d'un séjour, avec leurs éducateurs, à Madrid où ils assisteront à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

Dans la capitale espagnole, les deux «Graines du Togo» s'entraineront également avec les jeunes du club de Getafe où évolue le défenseur des Eperviers, Djene Dakonam.