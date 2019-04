Afrique: Leodger Tenga - « Avec cette CAN U17, la Tanzanie vit une expérience extraordinaire »

interview

Le Comité local d'organisation par la voie de son vice-président Leodger Tenga n'a pas de mot pour magnifier le choix de la Confédération Africaine de Football de confier cette Coupe d'Afrique des Nations Total U17 à la Tanzanie, une belle première expérience qui en appelle d'autres.

Comment vivez-vous cette première expérience en matière d'organisation ?

Une très belle expérience et nous tenons à remercier en premier la CAF du choix qu'il a porté sur notre pays. Nous sommes heureux que tout se passe bien et nous avons de bons retours venant de nos visiteurs.

La CAN U17 est un grand tournoi et en plus de son vainqueur, il y aura l'occasion de voir les quatre futurs représentants du continent en phase finale de Coupe du monde.

Nous ne ménagerons aucun effort pour que tout se passe dans les meilleures conditions jusqu'à l'acte final.

Quel était l'objectif en acceptant l'organisation de ce tournoi ?

Nous avons réussi le défi de l'organisation en dépit du manque d'expérience. A part ma modeste personne et quelques membres du Comité d'organisation, c'était la grande nouveauté pour la majorité des membres du LOC. Et nous avons accumulé assez d'expérience pour faire face aux prochaines organisations.

Quid de l'affluence dans les stades ?

Nous sommes ravis de la décision du Gouvernement de faire des entrées libres et gratuites. Il est clair que nous ne pouvons pas avoir autant de monde que s'il s'agissait d'un tournoi seniors mais l'affluence a été intéressante à plus d'un titre.

L'un des points faibles de ce tournoi est le manque de publicité pour vendre l'événement ?

C'est vrai, nous avons connu un retard à l'allumage à ce niveau. Il y a des endroits comme l'aéroport et les grandes avenues qu'on aurait pu utiliser mais nous n'avions pas pu le faire à temps.

Je vous parlais du manque d'expérience et ce sera une leçon pour le Comité dans le futur. Maintenant, nous voulons terminer ce tournoi sur les chapeaux de roue pour la finale et laisser ainsi une marque indélébile à tous les visiteurs.

Quel impact attendez-vous de ce tournoi ?

Nous sommes fiers d'avoir pu accueillir le Président de la CAF, Ahmad Ahmad et plusieurs membres du Comité Exécutif de l'instance dirigeante du football africain.

Nous avons bien accueilli des équipes, de nombreux journalistes et plusieurs personnes tournant autour du football. C'est un grand privilège pour notre pays.

Nous avons eu de bons retours de toutes ces personnes qui ont apprécié l'hospitalité tanzanienne. Nous espérons accueillir d'autres tournois dans le futur.

Après ce tournoi, nous osons espérer que rien ne sera comme avant et nous remercions le gouvernement d'avoir accompagné cet événement et la CAF de nous avoir donné cette opportunité la CAN U17.