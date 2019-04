Soudan: Khojali prend des décisions gelant des comptes et révisant des contrats

Fashir — Le gouverneur chargé du Darfour-Nord Maj-Gen. Malik al-Tayeb Khojali , a promulgué jeudi un certain nombre de décisions bloquant les comptes de certaines institutions et façades de banques au Nord-Darfour, y compris les comptes du Conseil législatif, du Fonds de soutien aux activités sportives et de la jeunesse, du Parti du Congrès National , l'union générale de la femme celle de la jeunesse et celle des étudiants soudanais, l'organisation Medadil pour la réhabilitation et le renforcement des capacités (sécurité populaire), Mouvement islamique, Union islamique des organisations étudiantes , l'organisation d'Albir wa Tawasul et Académie nationale de formation et de formation.

Le décret enjoignait au ministère des Finances et de la Main-d'œuvre, à la succursale de la Banque du Soudan et aux autres parties concernées de donner effet à la décision dès sa signature.

Le gouverneur de l'État a également publié un autre décret qui a dissous le fonds de soutien aux activités de la jeunesse et des sports , le Gouverneur publié un autre décret de créer un comité chargé d'examiner les contrats de développement et de services dans le Nord-Darfour, ainsi que les procédures de vente des magasins du grand marché d'Al-Fashir.