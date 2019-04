Congo-Brazzaville: Coopération - Un réseau d'études sur la ceinture et la route voit le jour

Le président de l'institut et l'agence de presse Xinhua, Cai Mingzhao, vient d'inaugurer le BRSN. Une plate-forme de promotion d'études et échanges universitaires sur l'initiative "La ceinture et la route".

Co-lancé par l'Institut Xinhua et quinze autres groupes de réflexion internationaux, le BRSN est un mécanisme qui servira de groupes de réflexion internationaux aux organisations internationales et régionales ainsi qu' aux chercheurs de divers pays.

La structure prévoit d'organiser chaque année des échanges universitaires, tels que des séminaires, des visites de terrain et des collectes, afin de créer un fonds de recherche international à but non lucratif sur les projets liés à l'initiative.

Un site web officiel « www.brsn.net » a été lancé à l'occasion, pour permettre aux intéressés de mieux s'informer des objectifs de ce réseau. Le BRSN lancera également son application, créera un journal thématique et une base de données en lien avec "La ceinture et la route".