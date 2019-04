Cote d'Ivoire: Sécurité frontalière, terrorisme, échange commerciaux, agriculture - Ouattara et Condé renforcent la coopération

Le Chef de l'Etat guinéen, Pr Alpha Condé, en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, a échangé, le jeudi 25 avril, avec le Président Ouattara au petit Palais, au Plateau.

Les relations ivoiro-guinéenne se portent bien. Le Président de la République, Alassane Ouattara, les a mêmes qualifiées d'excellentes, mais souhaite qu'elles se consolident davantage. C'est ce qui a d'ailleurs justifié la visite de travail et d'amitié qu'effectue depuis, hier, le Chef de l'Etat de la Guinée, Pr Alpha Condé, en terre ivoirienne.

Après les échanges au petit Palais présidentiel, les deux Présidents ont fait des déclarations à la presse. Le Chef de l'Etat ivoirien s'est félicité de la bonne santé de la coopération entre les nations guinéenne et ivoirienne. Il a fait savoir que son homologue et lui ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les relations entre les deux pays « au regard de nos potentialités économiques et notre volonté commune d'améliorer les conditions des vies de nos populations respectives. Et à cet égard, nous nous sommes accordés sur la nécessité de dynamiser les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée car ceci ne reflète pas le potentiel de nos deux pays ».

Dans cette perspective, le Président de l'exécutif a confié qu'ils ont décidé d'un commun accord de l'organisation des Assises de la 3e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne. L'évènement se tiendra à Abidjan à une date qui sera fixée ultérieurement, en vue de rendre plus dynamique les échanges commerciaux dans divers domaines. Notamment l'exploitation des mines du mont Nimba et l'évacuation des minerais de fer de l'ouest sur le port de San Pedro, l'interconnexion ferroviaires des ports de San Pedro et de Conakry pour permettre l'exportation des principaux produits dans les deux sens.

L'amélioration des infrastructures ferroviaires et routières, dans cette optique, a poursuivi le Président Ouattara, sera décisive. Sans oublier Le projet d'interconnexion énergétique entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia. L'agriculture, le rapatriement d'Ivoiriens réfugiés en terre guinéenne, sont les quelques petits points qui ont aussi meublé les échanges.

Le Chef de l'Etat a, en outre, fait savoir que les discussions ont porté sur la coopération continentale et multilatérale. Il a dit qu'ils se sont félicités de la transition politique apaisée à Madagascar, en République démocratique du Congo, ainsi que du bon déroulement des élections au Sénégal et au Nigeria. Le Président Ouattara a déclaré que le Pr Alpha Condé et lui, ont largement débattu de la question du terrorisme, avec la recrudescence des attaques meurtrières dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest.

Sur ce chapitre, le Président guinéen a regretté qu'il y ait eu beaucoup de circulation d'armes à la frontière que partage son pays avec la Côte d'Ivoire en raison de la guerre de la Sierra Leone et du Liberia. Pour lui donc, il urge de prendre des mesures idoines pour sécuriser cette zone frontalière extrêmement fragile. A cet égard, il a soutenu que la coopération entre les ministres de la Défense des deux pays sera très appréciable. Le Chef d'Etat guinéen a rappelé que dans le domaine de l'agriculture, la Côte d'Ivoire a amplement aidé la Guinée à lancer sa politique agricole.

Il a également émis le vœu de voir l'intégration économique des deux pays devenir une réalité. « Il faut donc dire que nous souhaitons renforcer notre coopération avec la Côte d'Ivoire car nous avons les mêmes peuples et les mêmes préoccupations », a-t-il insisté.