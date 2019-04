Ile Maurice: Le lavage des camions à la Mauritius Meat Authority incommode les résidents

Un véritable film gore. C'est ce que vivent les Rocheboisiens qui habitent près de la Mauritius Meat Authority (MMA). Les camions qui transportent la viande et le bétail sont lavés près de chez eux. Sang et odeur se répandent dans la rue et leurs cours.

Ces camions sont lavés quotidiennement, de jour comme de nuit et en week-end, a constaté un résident. Du coup, eau ensanglantée et restes d'animaux se retrouvent sur le sol. Entraînant nausée et autres risques sanitaires.

L'un de ces habitants a d'ailleurs (de nouveau) écrit au directeur général de la MMA, ce vendredi 26 avril. Il a appris que les chauffeurs ont la permission et qu'il n'y a qu'une zone de lavage dans la cour de la MMA. «I would like to highlight at this point that all the lorries that bring livestock to the MMA are washed within 5 metres from my house. This is alarming, unacceptable and should be stopped immediately", demande-t-il, photos à l'appui.

Le pire, c'est qu'il s'était déjà plaint auprès du directeur de la MMA en juillet 2016. Celui-ci lui avait expliqué que la station de lavage ne pouvait pas être bougée mais qu'il demandera aux laveurs de le faire correctement «This has clearly not worked out, and is not an adequate solution as the process of washing dirty lorries next to my home itself is the source of the problem.»