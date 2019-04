Algérie: Réunion du Conseil interministériel consacrée aux préparatifs pour le mois de Ramadhan

ALGER-Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a présidé,jeudi à Alger, une réunion du Conseil interministériel consacré à l'examen et l'évaluation des préparatifs pour l'accueil du mois sacré, durant laquelle l'ensemble des mesures prises à cet effet par les ministres concernés ont été exposées, a indiqué un communiqué du Premier ministère.

Lors de cette réunion, M. Bedoui a donné plusieurs orientations, consistant en "la prise de toutes les mesures nécessaires" en matière d'hygiène et de santé publiques, et l'aménagement des mosquées et leurs abords pour recevoir les jeûneurs dans un climat sain et serein.

Le mois sacré étant une opportunité pour faire valoir les valeurs de solidarité et de fraternité entre les citoyens, il convient, poursuit le communiqué, de parachever l'opération de solidarité au profit des familles nécessiteuses avant le début de Ramadhan, une opération ayant bénéficié d'une enveloppe de "plus de 8 milliards DA qui sera versée dans les compte postaux courants créées à cet effet et qui se substituent aux aides en nature accordées par le passé et connue sous le nom de couffins de Ramadhan".

Le Premier ministre a donné des instructions, dans ce sens, à l'effet d'assurer "la disponibilité des produits alimentaires essentiels" durant le mois sacré et à en assurer le suivi quotidien sur le terrain, tout en veillant à l'application de la loi afin de lutter contre toutes les formes de stockage illégal et de la spéculation dans les prix des produits essentiels afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Il a également donné des instructions pour "assurer une alimentation ininterrompue en eau potable et en produits énergétiques à travers l'ensemble du territoire national" et d'affecter "l'exploitation des nouveaux marchés de proximité aux jeunes chômeurs avant la fin du mois courant, et ce en coordination avec les associations des commerçants au niveau local".

M.Bedoui a appelé, à cette occasion, à "relancer" la dynamique des activités culturelles et sportives durant le mois sacré en accordant la priorité aux jeunes et aux associations culturelles et sportives et en appuyant les initiatives locales, outre la nécessité de mettre sur pied des programmes, culturel et spirituel, au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger durant le mois sacré du Ramadhan dans le but de renforcer les liens avec leur pays d'origine.

Enfin, M. Bedoui a donné des instructions à l'effet de "renforcer les mesures sécuritaires au cours du mois sacré au vu de l'importante dynamique qui le distingue, de jour comme de nuit".